La méteo en 1 minut: l'anticicló es quedarà també el cap de setmana

Tot i el fred intens d'aquest matí, avui molts termòmetres s'han tornat a enfilar per sobre dels 15º. En algunes valls del Pirineu la temperatura ha pujat més fins i tot que a prop de mar. On més s'ha notat el canvi respecte ahir a estat a l'Empordà i al Rosselló, on el termòmetre s'ha quedat clarament més curt que aquest dimarts. D'entre les temperatures màximes d'avui en destaquem:

Tortosa, 18º

Torroja del Priorat, 18º

Vallfogona de Balaguer, 17º

Tàrrega, 17º

La Seu d'Urgell, 17º

Tremp, 17º

Lleida, 17º

Girona, 16º

Tarragona, 15º

Barcelona, 14º

Els pròxims dies no hi haurà canvis en el temps, més enllà de les boires i núvols baixos matinals que aniran apareixent cada cop amb més freqüència. Cap al final del cap de setmana podrien començar a augmentar els núvols prims, però caldrà esperar a dilluns per veure algunes nevades al Pirineu i potser també alguns ruixats en altres comarques del nord. La setmana que ve començarà amb un canvi de temps, però hi ha poques possibilitats que suposi l'inici d'una nova etapa amb més borrasques; el més probable és que sigui més aviat un canvi de temps puntual.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Pel que fa a les temperatures, les pròximes nits continuarà glaçant amb força a les valls del Pirineu i en moltes zones enclotades interiors i del prelitoral. El fred de primera hora quedarà compensat sempre per temperatures agradables al migdia. Són dies de força amplitud tèrmica entre el matí i el migdia, atents als refredats.

Tot i que la setmana que ve començarà amb més fred als migdies i una sensació d'hivern més general, els mapes del temps continuen sense dibuixar gaires opcions d'un episodi de fred intens a deu dies vista. A hores d'ara és més probable que tinguem un tram final de febrer primaveral que no pas que arribi alguna fredorada destacable.