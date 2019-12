La boira mantindrà l'ambient fred a Ponent

Aquesta matinada el cel ha quedat força ennuvolat a les comarques de Barcelona i a les Terres de l'Ebre. Això ha afavorit que la temperatura no hagi pogut baixar tant a tota aquesta zona. De fet, la mínima ha quedat entre 2 i 5 graus més alta que la d'ahir. En canvi, a la resta del territori, fora de les zones de muntanya, el fred ha anat a més.

L'augment de la temperatura que hi ha hagut a cotes altes, en contrast amb el descens de les fondalades, ha accentuat encara més la inversió tèrmica. Un dels exemples més cridaners el trobem al Solsonès. Mentre que a Guixers (845 m) la mínima ha sigut de -4,6 ºC, a dalt de tot de Port del Comte (2.316 m) ha sigut de 6,2 ºC.

La pressió atmosfèrica continua sent molt elevada a tot el país. Si teniu un baròmetre amb la pressió reduïda a nivell de mar, de ben segur que haureu vist valors per sobre dels 1030 hPa durant les últimes hores. El responsable és l'anticicló que tenim col·locat sobre nostre i que encara ens acompanyarà durant la recta final d'aquest 2019.

Entre avui i dimarts no s'esperen canvis de temps significatius. A l'interior hi haurà una boira que localment podrà ser molt espessa i, en el cas de les comarques de Ponent, serà persistent. En canvi, al Pirineu i al Prepirineu el cel es mantindrà serè i a la resta del territori hi haurà intervals de núvols baixos.

La tendència de la temperatura serà que baixi una mica. Durant les hores centrals del dia l'ambient serà poc fred en general, tot i que a les planes i fondalades interiors, especialment allà on la boira es mantingui durant tot el dia, caldrà abrigar-se de valent. Fins i tot en punts de Ponent hi podrà haver màximes per sota dels 5 ºC. Les matinades seran fredes arreu, amb glaçades en punts de l'interior.

651x366 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la d'ahir / Model GFS - ARAméteo Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la d'ahir / Model GFS - ARAméteo

La nit de Cap d'Any es presenta tranquil·la, sense complicacions pel que fa al temps. El que ja no queda tan clar és què passarà entre dimecres i dijous. Alguns models continuen mantenint la possibilitat d'un canvi de temps que portaria més núvols i alguns ruixats, però no hi ha unanimitat. En canvi, sí que es posen d'acord en dibuixar un escenari de més fred durant la segona meitat de les festes.