El vent de ponent continuarà bufant amb cops forts

La temperatura ha baixat de manera notable a tot el territori. A primera hora del matí hi havia valors entre 5 i 8 graus per sota dels que hi havia ahir a la mateixa hora. D'aquesta matinada destaquen els:

-6 ºC de Boí (2.535 m)

3 ºC de Perafita

4 ºC de Tírvia

6 ºC de Cervera

7 ºC de Sant Pere Pescador

8 ºC de Gandesa

10 ºC de Sant Cugat del Vallès

12 ºC de Mont-roig del Camp

La combinació del fred i les precipitacions d'ahir han fet reaparèixer la neu al Pirineu. Muntanyes com la Tosa d'Alp, el Mont-roig, el Montardo o el Puigpedrós s'han llevat amb un gruix de 5 a 20 centímetres de neu nova per sobre dels 2.000 metres d'altitud.

S'espera un dia de núvols i clarianes, amb més estones de sol fins a mig matí i, de nou, a partir del vespre. A la tarda els núvols seran prou gruixuts per a deixar ruixats al Pirineu, amb una cota de neu que rondarà entre els 1.900 i els 2.000 metres.

La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir. Se situarà entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre 17 i 22 ºC al litoral i al prelitoral i entre 12 i 17 ºC a la resta. Per tant, avui portar un jersei no farà gens de nosa.

El vent de ponent bufarà al llarg de bona part de la jornada, més reforçat al voltant de migdia i, sobretot, a zones elevades. En aquest sentit hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, per ràfegues que poden arribar a superar els 70 km/h. Amb tot, l'onatge tendirà a anar de baixa, però encara serà significatiu.

651x366 Cops de vent previstos per aquesta tarda / Model GFS - ARAméteo Cops de vent previstos per aquesta tarda / Model GFS - ARAméteo

Demà es repetirà la jugada, si bé el vent ja no serà tan fort. El matí serà tranquil, mentre que durant la tarda hi haurà algunes precipitacions al Pirineu, amb una cota de neu que voltarà els 1.900 metres. A diferència d'avui, els ruixats també podran afectar el nord de l'Empordà i, de manera feble i aïllada, diversos punts de la meitat oest del país.

Pel que fa a la temperatura, la mínima es mantindrà sense canvis importants. Per la seva banda, la màxima pujarà entre un i tres graus, en conjunt.

De cara a la setmana entrant s'espera que es mantingui el temps de tardor, amb núvols i clarianes, i alguns ruixats que dilluns i dimarts podrien afectar el Pirineu i, dimecres, punts del litoral i prelitoral central. A mesura que avancin els dies la temperatura s'anirà recuperant. Tot i això, continuarà l'ambient fresc o fred durant les nits i les matinades.