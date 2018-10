Una tongada de pluges i nevades portarà l'hivern aquest cap de setmana

Aquest dijous ha començat amb pocs núvols i poques boires. Avui continuarà predominant el cel serè, amb temperatures que, si bé a la costa i al prelitoral no seran tan altes com les d'ahir al migdia, continuaran sent molt suaus per a finals d'octubre.

Demà hi haurà els primers símptomes de canvi de temps. Encara no plourà, però els núvols augmentaran al llarg del dia, sobretot a la meitat oest de Catalunya, on a la tarda el cel ja quedarà bastant tapat. Malgrat això, no hi haurà grans canvis de temperatura. Màximes un o dos graus més baixes com a màxim.

El gran canvi de temps començarà dissabte amb una tongada de pluges i nevades que afectarà la majoria de comarques. Les precipitacions arrencaran al matí al Pirineu, però quan plourà més i en més indrets serà al llarg del migdia. La pluja més abundant tot fa pensar que afectarà algunes comarques de Girona i Barcelona, tant en sectors de la costa com en indrets del prelitoral i de l'altiplà central. Les precipitacions podran ser força contínues, sobretot a l'est. En alguns indrets s'hi tornaran a acumular més de 50 l/m2.

Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

La cota de neu baixarà sobtadament des dels 2.000 metres fins per sota dels 1.000 a última hora del dia. La neu emblanquinarà en general el Pirineu per sobre dels 1.300 o 1.400 metres, i és probable que fins i tot arribi a les cotes més baixes de la serralada en àmbits com la Vall d'Aran, Andorra, la Cerdanya i el nord del Pallars i el Ripollès.

Cota de neu aproximada per a dissabte a la nit

Diumenge la pluja es concentrarà a les Balears, sobretot a Menorca i Mallorca, on les acumulacions de precipitació podrien tornar a superar els 100 l/m2 en algun cas, fins i tot amb algunes calabruixades. A Catalunya els núvols no se n'aniran, però ja només cauran alguns ruixats molt puntuals a la costa.

Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

La temperatura caurà en picat dissabte, i diumenge ja serà un dia d'hivern, amb moltes màximes per sota dels 15º. Entre avui i diumenge la temperatura diürna baixarà més de 10º en moltes comarques, i fins a 20º al Pirineu. Proporcionalment, en aquest canvi de temps el fred serà més hivernal al migdia que no de nit i a primera hora. La tramuntana bufarà amb ratxes puntualment fortes a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre a partir de dissabte a la tarda, però els cops de vent més forts arribaran diumenge a última hora i dilluns.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

També és important destacar el fet que el fred no se n'anirà ràpidament la setmana que ve. Com a mínim fins a Tots Sants el més probable és que l'ambient continuï sent molt més d'hivern que de tardor. La setmana que ve arribaran més borrasques que deixaran més pluja i neu. Entre diumenge a la nit i dilluns al matí pot tornar a ploure i a nevar en algunes comarques de Girona, Barcelona i el Pirineu, amb una cota de neu encara molt baixa, poc per sobre dels 1.000 metres, fins i tot més baixa al vessant nord de la serralada. Al voltant de dimecres una nova borrasca podria ajudar encara més a convertir aquest octubre en un mes amb rècord de pluja.