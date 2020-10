Una tongada de xàfecs i nevades obrirà la porta al fred en l'inici de setmana

Matinada de diumenge amb ventades en moltes comarques de la meitat est. Fins a les vuit del matí destaquen els cops de vent de 68 km/h de Sant Hilari Sacalm, els 63 d'Olot, els 61 de Viladrau i els 54 del barri de les Corts de Barcelona. Amb el pas de les hores el vent perdrà força a les comarques centrals però a la tarda en canvi s'enfortirà al sud de la Costa Brava i en altres comarques de Girona, on també bufarà amb cops que podrien superar els 50 km/h.

Avui hi haurà més bandes de núvols prims que ahir però en general el sol predominarà. A la tarda la nuvolositat es farà més espessa en comarques de la meitat oest. Durant la nit ens creuarà una tongada de ruixats sobtats que, tot i que afectarà sobretot el Pirineu i el Prepirineu, també acabarà fent ploure en moltes comarques de Ponent, a la Catalunya Central i en moltes comarques de Girona. Pluges minses fora del Pirineu.

Els ruixats continuaran demà de manera molt irregular i més intensa. Entre mig matí i mitja tarda descarregaran xàfecs curts però intensos en comarques com el Ripollès, la Garrotxa i Osona. També hi haurà pluges sobtades al voltant de Girona i de Banyoles, i no és gens descartable que aquests ruixats intensos i curts acabin afectant també la Selva, el Vallès i el Maresme ja de cara a la tarda. Alguns podran anar fins i tot acompanyats de tempesta.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà

Al Pirineu hi tornarà a nevar amb ganes: per sobre dels 2.000 metres s'arribaran a acumular més de 10 cm en alguns casos. Una nevada destacable per ser finals d'octubre, però que segurament no serà tan abundant com d'altres que ja hem tingut aquesta tardor. La neu arribarà a baixar fins a 1.300 o 1.400 metres, sobretot al Pirineu oriental.

Demà canviarà l'ambient i tornarà el fred purament de tardor. La sensació tèrmica baixarà entre 3 i 5 graus i si bé de nit no hi haurà valors especialment baixos, en general tant demà com dimarts tornarem a notar la sensació de principi d'hivern que ja hem experimentat en altres moments del mes d'octubre. Aquest dilluns el vent de mestral bufarà amb ratxes fortes de fins a 70 o 80 km/h en indrets del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

La resta de la setmana el temps serà molt més tranquil. Dimarts encara es podrien escapar algunes volves de neu al vessant nord del Pirineu, però en general tota la setmana lectiva serà de temps amb sol, boires matinals i com a molt algunes bandes de núvols prims. La temperatura pujarà clarament durant la setmana. Fins divendres les nits seran força fredes, especialment si les comparem amb els últims dies, però al migdia el termòmetre pujarà per sobre dels 20 graus amb facilitat. De cara al cap de setmana de Tots Sants fins i tot podríem entrar en fase d'estiuet als migdies.