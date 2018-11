Les vostres fotos d'una albada rogenca de tardor

Si aquest matí us heu llevat tard us heu perdut un cel fantàstic. Per sort vostra un gran nombre d'observadors n'ha fet fotos espectaculars que hem compilat en aquesta galeria. Les sortides i postes de sol rogenques comencen a ser més habituals en aquesta època, quan el pas de sistemes frontals es fa més habitual. Moltes vegades són fronts poc actius, que només generen alguns intervals de núvols alts o mitjans, però això ja és suficient perquè en sortir o pondre's el sol, el cel s'encengui amb diversos colors.

Els pròxims dies continuaran passant més sistemes frontals, de manera que fareu bé de sortir a buscar algun lloc amb bona visió del cel a primera hora o a la tarda. Mentre el temps continuï canviant amb freqüència, anirem tenint imatges acolorides del cel.

Una de les dites més populars sobre el temps diu "cel rogent, pluja o vent". Els núvols alts poden ser el preludi d'un front capaç de portar pluges, altres vegades un front no fa ploure però sí que fa bufar el vent, bé sigui just abans d'arribar o just després de passar. Aquest és el motiu de la dita.