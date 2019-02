Les vostres fotos de la lluna plena més grossa de l'any

Ahir van coincidir la lluna plena i el perigeu, el punt cíclic en què la Lluna i la Terra s'acosten fins a 50.000 quilòmetres. Tot i els núvols baixos, molts observadors van captar fotos magnífiques de la que ha estat la lluna plena més grossa de l'any, imatges que hem recollit en una galeria.

Avui la lluna continuarà sent gairebé plena, però aquest dimecres sortirà més tard que ahir, apareixerà per l'est quan faltin uns vint minuts per les vuit, i es pondrà dijous quan ja sigui de dia. A la tarda els núvols baixos s'esqueixeran, però és probable que el cel continuï mig ennuvolat a prop de mar.