Un temporal propi de l'hivern provocarà ventades de fins a 150 km/h a Irlanda

El servei meteorològic d'Irlanda (Met Éireann) ha posat en màxima alerta el comtat de Cork arran de la potent borrasca que aquesta nit afectarà molt especialment el sud de l'illa. Alguns models de predicció apunten que l'anomenada borrasca Ellen pot arribar a provocar ratxes de vent superiors als 150 o fins i tot 160 km/h, un fet molt poc habitual en aquesta època de l'any. El Met Éireann alerta de possibles vents molt durs i destructius durant les últimes hores d'aquest dimecres.

En menor mesura la borrasca també afectarà el Regne Unit. La Met Office també té actius avisos a causa de la borrasca a tota la façana oest de la Gran Bretanya, on s'esperen vents forts que puguin provocar problemes en els desplaçaments o talls de llum entre aquesta nit i divendres.

Status red warning for Cork



For all current warnings see here : https://t.co/ozrQHtoOkt pic.twitter.com/gmGf5RZS8x — Met Éireann (@MetEireann) August 19, 2020

Es tracta d'una borrasca molt poc habitual per a aquesta època de l'any, un tipus de pertorbació molt més habitual durant els mesos freds, però no a mitjans d'agost. L'investigador de la Universitat de Reading Richard Dixon ha rebuscat en les bases de dades del model de predicció europeu i no ha trobat precedents de cap borrasca similar al mes d'agost com a mínim des del 1979. El vent és un aspecte difícil de modelitzar, però l'anàlisi serveix per entendre que una borrasca d'aquest estil a l'agost és clarament excepcional.

Després d'afectar Irlanda i el Regne Unit la borrasca es dirigirà cap al nord i provocarà també un temps mogut a Noruega. Al Mediterrani els efectes d'aquesta pertorbació seran en forma de més calor. El potent corrent de vents de sud i sud-oest que impulsarà la depressió farà que els dos dies vinents la calor augmenti encara més.

Met Éireann have named #StormEllen, which is currently developing out in the Atlantic



The storm is forecast to cause some disruption over the UK this week



For the latest warnings 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAware pic.twitter.com/5RSVsATKEp — Met Office (@metoffice) August 19, 2020