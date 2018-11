Les urgències de la primària funcionaran al 100% durant la vaga de metges

Els serveis d'urgències d'atenció primària funcionaran al 100% durant els cinc dies de vaga de metges, segons el pacte dels serveis mínims al qual han arribat aquest dilluns Metges de Catalunya (MC) i l'Institut Català de la Salut (ICS), en una reunió a la seu de la direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La vaga de facultatius d'atenció primària està convocada per als dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre. També han pactat que en les dues primeres jornades els serveis mínims per a metges de família i pediatres seran del 25%, mentre que per als altres tres dies el percentatge pujarà fins al 33%.

Això vol dir que, durant els cinc dies d'aturada, treballarà el 100% de la plantilla dels centres d'urgència d'atenció primària (CUAP), els punts d'atenció continuada (PAC) i el programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES), segons ha informat l'ACN.

Al servei de ginecologia els serveis mínims seran del 25% de la plantilla per cada gerència territorial en cadascun dels dies, la qual cosa comportarà els serveis inajornables d'ecografia del primer i segon trimestre de l'embaràs i d'interrupció voluntària farmacològica de l'embaràs.

També s'ha pactat que al servei d'odontologia treballi almenys el 25% de la plantilla per cada gerència territorial en tots els dies d'aturada, la qual cosa equival únicament i exclusivament al servei d'urgències.

En els centres penitenciaris, el 25% de la plantilla per categoria professional pel que fa als torns diürns i la totalitat de la plantilla del torn nocturn.

I, finalment, per a la resta, el 25% de la plantilla el primer i segon dia de vaga i, a partir del tercer dia, el 33% de la plantilla, per garantir l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre.

Sota el lema "Atenció primària, digna i respectada", més de 5.700 facultatius de 288 equips d'atenció primària (EAP) de Catalunya estan cridats a secundar l'aturada per exigir millores assistencials i laborals que frenin la "precarització progressiva" del primer nivell assistencial, segons s'indica en una nota feta pública per Metges de Catalunya.