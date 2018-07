El ministeri de Defensa també aixecarà la suspensió al guàrdia civil de la Manada però no li assignarà destinació

Una setmana després que el militar de la Manada es reincorporés a l'exèrcit espanyol, el ministeri de Defensa ha anunciat que també aixecarà la suspensió al guàrdia civil condemnat per la violació dels Sanfermines del 2016. A diferència de fa una setmana, el ministeri s'ha avançat perquè, abans que aquest dimarts es publiqui la reincorporació del guàrdia civil al 'Butlletí Oficial de Defensa', ja ha deixat clar que no li assignaria cap destinació. Tot i això, l'Estat manté la mateixa actuació que amb el militar de la Manada: el guàrdia civil recuperarà la totalitat del sou base sense complements (mentre estava suspès cobrava el 75% del salari).

Quan el ministeri de Defensa va aixecar la suspensió de funcions al militar condemnat, fonts del govern espanyol van argumentar que la seva reincorporació "no es podia evitar" perquè si un membre de l'exèrcit deixa d'estar en presó preventiva, la seva suspensió queda sense efecte. Ara, amb el guàrdia civil, el ministeri ha aplicat el mateix criteri. La decisió de no assignar cap destinació al militar es va atribuir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, mentre que en el cas del guàrdia civil es continua aplicant la resolució del 2016 –quan va ser detingut pels fets del Sanfermines– de la direcció del cos, que va acordar deixar-lo sense destinació fins que no hi hagi sentència ferma.

La sentència de la Manada no és ferma perquè està pendent del Tribunal Superior de Justícia de Navarra. De moment, l'Audiència de Navarra ha condemnat el guàrdia civil i el militar, com els altres tres integrants de la Manada, a nou anys de presó per un delicte d'abusos sexuals a una noia madrilenya durant els Sanfermines del 2016.