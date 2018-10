Mor una dona atropellada a l'Eixample de Barcelona

Una dona de 84 anys va morir dimecres al vespre després de ser atropellada per un turisme en un pas de vianants del carrer Casanova amb París, al districte de l'Eixample de Barcelona. L'avís es va produir a les 21.53 h, després que el vehicle que procedia del carrer París va envestir la dona quan ella creuava. La Guàrdia Urbana va practicar les proves d'alcoholèmia i de drogues al conductor i van donar negatives en tots dos casos. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) s'ha fet càrrec de la investigació.

El meu condol més sentit a la família de la dona morta ahir a la nit a l’Eixample com a conseqüència d'un atropellament. És la 5a vianant morta enguany: per una #BCNVíctimes0 cal corresponsabilització, més prudència i menys velocitat https://t.co/KXiIMK7UKj — Ada Colau (@AdaColau) 18 d’octubre de 2018

Aquesta és la dissetena víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat aquest any i la cinquena vianant que mor atropellada. L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau ha expressat el seu condol a través de les xarxes socials i ha demanat "corresponsabilització, més prudència i menys velocitat" per tal d'evitar futurs accidents.