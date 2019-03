Mor un motorista després de xocar frontalment amb un camió a la C-35 a Llinars del Vallès

Un motorista ha mort aquest dissabte al matí després de xocar frontalment amb un camió a la C-35 a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). Segons el Servei Català de Trànsit, l’accident ha passat cap a un quart de dotze del migdia al quilòmetre 49 de la C-35, on, per causes que s’estan investigant, han xocat la motocicleta i el vehicle de gran tonatge.

A causa de l’impacte ha mort el conductor del vehicle de dues rodes. Fins al lloc s’han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i una dotació dels Bombers de la Generalitat.

Des de l’hora de l’accident la C-35 està tallada en els dos sentits de la marxa i es fan desviaments senyalitzats.

Amb aquesta víctima són 30 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest 2019 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.