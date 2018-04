L'augment de morts a la carretera fa caure Espanya del 'top 5' de seguretat viària a la UE

Espanya ja no se situa entre els cinc estats membres amb menys sinistralitat a les carreteres. Després d'anys de millora de les xifres, el 2017 les víctimes mortals en accidents de trànsit van augmentar — una tendència que es manté aquest 2018— i es van situar en 40 morts per cada milió d'habitants, enfront dels 39 de l'any anterior. L'augment de les víctimes ha fet caure Espanya del 5è al 9è lloc pel que fa als països amb menys sinistralitat a les carreteres, en relació a la xifra de població.

De fet, l'Estat és un dels pocs països que el 2017 van augmentar (un 2%) el nombre de víctimes mortals, segons les dades —encara provisionals— que ha publicat aquest dimarts la Comissió Europea. En general, a la UE la tendència és una reducció de la sinistralitat.

En el conjunt de la Unió, el 2017 van morir 25.300 persones en accidents de trànsit, una xifra que suposa una reducció del 2% en comparació al 2016 i del 20% des de l'any 2010. És, de fet, la xifra més baixa de la història registrada a la UE.

