Deixen sense feina un mosso per pegar a un jove a Ciutat Vella i n'aparten tres més

La direcció general de la policia (DGP) dels Mossos d'Esquadra ha deixat sense sou i feina un agent i n'ha apartat tres més per l'actuació de fa dos caps de setmana, el dissabte 14 de novembre, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. L'agent sense sou i feina va pegar a un jove que s'havia saltat el toc de queda i els altres tres no van intervenir per aturar l'agressió. La investigació es va obrir quan es va difondre un vídeo gravat per un veí en què es veu com el primer policia dona cops i tira a terra el jove després d'una breu discussió. Els altres agents presencien els fets i el noi acaba detingut.

Els Mossos han informat en un comunicat que, un cop analitzada la informació policial i les imatges, s'han tramitat quatre expedients disciplinaris amb mesures cautelars. El policia que agredeix el jove ha sigut suspès de sou i feina, mentre que els altres tres han quedat apartats de les funcions que feien fins ara. Per tant, els agents deixen de formar part de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Barcelona, que és la unitat d'antiavalots en la qual treballaven quan van passar els fets. Quan va començar a circular el vídeo, els Mossos van explicar que obrien una informació reservada perquè l'actuació "no s'ajustava als protocols establerts".

La Divisió d'Afers Interns (DAI) del cos ha assumit la investigació, que ha constatat la mala praxi dels antidisturbis: un per acció i la resta per omissió. Els agents treballaven aquella matinada de divendres a dissabte en un dispositiu per controlar les restriccions del covid-19 quan, a quarts d'una de la nit, van veure una dotzena de persones a la plaça del Pes de la Palla, al barri del Raval. Els policies van comprovar que eren un grup de joves que consumien begudes alcohòliques al carrer i que incomplien el toc de queda i els van identificar.

Un testimoni va enregistrar des d'un balcó com l'agent que ha acabat sense sou i feina discutia amb un jove. Li pegava i l'empenyia fins a fer-lo caure a terra, on el reduïa mentre el noi demanava ajuda. Els altres agents se sumaven a la detenció. El jove va quedar arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat i un altre de lesions i va passar a disposició judicial. El jutjat el va deixar en llibertat amb càrrecs.