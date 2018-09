Un mosso, investigat per rebentar l'ull a un okupa

El jutjat d’instrucció número 2 de l’Hospitalet de Llobregat investiga un agent dels Mossos d’Esquadra per haver causat la pèrdua total de visió d’un ull a un home, Ramon Gómez, que era en una nau okupada de la ciutat. A finals de maig, dos agents de la Divisió d’Investigació Criminal van anar de nit a l’immoble perquè la propietària n'havia denunciat la usurpació i un possible robatori, i segons la versió de la víctima un dels policies li va colpejar l'ull amb la porra. El centre de defensa dels drets humans Irídia s'ha personat en el cas com a acusació popular i reclama, en una campanya, la inhabilitació del mosso. Gómez explica com ho va viure en un vídeo:

Gómez assegura que quan va obrir la porta perquè els policies picaven, un dels agents va estendre la porra i va clavar-li un cop a l’ull esquerre. "Em va clavar la porra a l'ull, directament, sense dir res", afirma. Manté que només va obrir la porta quatre centímetres i ja va rebre l’impacte a la cara. Després els dos agents es van identificar. "Ens van apallissar fins que no van poder més", afegeix. Quan el van dur al CAP els metges van veure que li havia "rebentat per dins el globus ocular". Segons explica l'ACN, el seu advocat, David Aranda, ha declarat que l’informe mèdic corrobora que la lesió és compatible amb un cop de porra. Gómez i el seu advocat han parlat avui en una roda de premsa davant els jutjats de l'Hospitalet.

Segons els agents, es van desplaçar a la nau perquè la propietària havia denunciat la presència d’okupes i un possible robatori, el qual Gómez nega. De fet, assegura que utilitzava el local per dormir perquè feia un mes que s’havia quedat sense feina i casa. Després de picar per entrar-hi, els Mossos relaten que Ramon Gómez va obrir la porta i va intentar atacar-los amb una barra de ferro per evitar que accedissin a l’interior. Aranda, que ha explicat la versió dels policies, ha dit que segons els agents Gómez es va autolesionar amb la mateixa barra de ferro. O sigui, que es va rebentar l'ull tot sol.

"Es tracta d'una porta que s'obre cap a l’interior, en un passadís molt petit on és impossible fer-hi passar un puntal de ferro", ha assegurat l’advocat, que qualifica els arguments policials "d’excusa". També afirma que l’agent investigat va explicar que havia utilitzat la porra posant-la a l’altura de la cintura amb l’objectiu d’evitar que la porta es tornés a tancar. Un argument que Aranda qüestiona: "A l’altura de la cintura no rebentes un ull, i si poses una defensa extensible per evitar que es tanqui una porta no ho fas amb tanta força".

La víctima ha fet públic el cas aquest dilluns en una roda de premsa davant els jutjats de l’Hospitalet, poca estona abans de la declaració de l’agent dels Mossos d’Esquadra 9088, citat com a investigat per les lesions. Aquest matí la jutge també ha citat com a testimonis l’agent que acompanyava l’investigat el dia dels fets, tres agents més que van intervenir després i un familiar dels propietaris de l’immoble desallotjat. La mateixa magistrada investiga en una sola causa l'intercanvi de denúncies entre els Mossos d’Esquadra i la víctima.