Els sindicats de Mossos es tanquen a Interior pel trencament de negociacions

Un total de 16 representants sindicals dels Mossos d'Esquadra s'han tancat aquest dimecres en una sala del departament d'Interior a Barcelona després d'encallar-se les negociacions sobre l'equiparació de les condicions de la policia amb les dels Bombers. Segons fonts sindicals, membres del departament, inclòs el conseller, Miquel Buch, i de la Prefectura de la Policia, no han pogut abandonar la seu d'Interior per la concentració davant les portes de l'edifici de centenars d'agents dels Mossos, que han protestat al carrer i han impedit la seva sortida.

Els representants dels Mossos s'han tancat després que, al Consell de la Policia extraordinari d'aquesta tarda, des d'Interior els hagin dit el mateix que a la reunió del dijous de la setmana passada: que la resposta a les seves demandes laborals relacionades amb l'equiparació amb els Bombers de la Generalitat depèn del departament d'Administració Pública i del d'Economia.

Aquesta resposta no ha agradat als sindicats policials i al moviment MosSOS, que han denunciat que els representants d'Interior s'havien aixecat de la reunió. Fonts d'Interior han explicat a l'ACN que ja s'havia explicat amb anterioritat que la informació seria la mateixa que la setmana passada si no hi havia cap resposta dels altres departaments.

A la trobada hi havia previst un únic punt de l'ordre del dia relacionat amb un expedient disciplinari. Segons fonts d'Interior, els representants sindicals van insistir que s'afegís un nou punt relacionat amb les reivindicacions laborals, que el departament va acceptar indicant que l'equiparació amb els Bombers ja no depenia d'Interior.

La reunió d'aquest dimecres ha durat dues hores. Cadascú ha exposat els seus arguments, i Interior ha explicat els avenços amb els 15 punts que en l'inici de les negociacions va posar sobre la taula la plataforma MosSOS.

Uns 300 agents es manifesten

Uns 300 agents s'han manifestat tallant el carrer Diputació des de les quatre de la tarda, i tallant també el Passeig de Sant Joan des de dos quarts de sis. A la concentració han llançat petards i han fet crits reclamant la dimissió del conseller, amb música a tot drap des d'una camioneta. Com a novetat, a la concentració d'aquest dimecres també hi havia un pallasso. En el moment en què s'ha acabat la reunió han intentat evitar la sortida dels representants d'Interior de l'edifici.