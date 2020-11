Els moviments per l'habitatge ocupen la seu d'un gran fons d'inversió a Barcelona

Un grup de 40 persones ha ocupat aquest migdia la seu d'Haya Real State a Barcelona, una de les immobiliàries de propietat i amb la qual treballa el fons d'inversió Cerberus. Els fets han passat a l’avinguda Josep Tarradellas, número 36. Durant la protesta i l’entrada a les oficines –ara buides de treballadors i només custodiades per un guàrdia de seguretat– els manifestants han pujat al terrat de l’edifici i han desplegat una gran pancarta en què es podia llegir el lema "Guerra a Cerberus". Mentrestant, més de 400 persones han seguit l’acció des del carrer.

La protesta, organitzada durant setmanes, es va consensuar durant el Congrés de l’Habitatge de Catalunya –que va aplegar tots els moviments socials– i està liderada pels diferents sindicats i plataformes en lluita per un habitatge digne. L’objectiu, expliquen, és quedar-se a les oficines fins que el fons hi enviï "un interlocutor vàlid". Els moviments socials pretenen, així, forçar una negociació per arribar a un "acord col·lectiu" que beneficiï "els milers d’inquilins afectats pels abusos d'aquest fons". Cerberus, segons expliquen els sindicats d’habitatge, té més de 160.000 pisos de propietat a tot Espanya i la majoria de sindicats i plataformes asseguren tenir persones afectades per casos d'abusos immobiliaris d’aquest fons entre els seus membres.

651x366 Moment en què els activistes han pujat fins el terrat de la seu d'Haya Real State i han desplegat una pancarta amb el lema "Guerra a Cerberus" / FRANCESC MELCIÓN Moment en què els activistes han pujat fins el terrat de la seu d'Haya Real State i han desplegat una pancarta amb el lema "Guerra a Cerberus" / FRANCESC MELCIÓN

La mobilització també ha anat acompanyada d’una roda de premsa. La portaveu del Congrés de l’Habitatge, Clàudia Ruscalleda, ha explicat les dificultats que tenen els sindicats per poder negociar amb els fons d’inversió i exigir-los que compleixin amb la llei catalana, que obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables abans d’iniciar un desnonament. "Els fons voltors són opacs. Abans podíem negociar amb un banc però ara ho hem de fer directament amb senyors que no sabem ni quina cara tenen i tot i així juguen amb la vida de la gent", ha deixat anar Ruscalleda, que ha afegit: "Avui volem desemmascarar-los".

Per la seva banda, la portaveu de la PAH, Maria Antònia Castellana, ha assegurat que més enllà dels milers d’afectats que ja estan gestionant des dels moviments socials, esperen que l’acte d’aquest dilluns serveixi per aglutinar encara moltes més famílies afectades. "Si ells no compleixen la llei, nosaltres respondrem reallotjant famílies necessitades en pisos de Cerberus", ha advertit Castellana.

Resistència tot el dia

Les més de 400 persones aplegades aquesta hora a l'avinguda Josep Tarradellas asseguren que es quedaran tot el dia al carrer, fins que el fons els doni una resposta. "Estem farts de no trobar-hi un interlocutor", reconeixen els diferents portaveus. A les 17 h de la tarda els sindicats tenen previst tornar a informar de l'estat de les reunions i mentrestant faran concerts solidaris al carrer i un dinar popular per mantenir l’acció al carrer.

Diverses patrulles dels agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra controlen el perímetre de la protesta sense que, de moment, hagin impedit ni l’accés a les oficines, que s’ha fet per sorpresa, ni tampoc els actes ni els concerts al carrer malgrat l’aglomeració de persones.