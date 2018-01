990 euros de multa per als pares que van conviure amb el seu fill mort a Girona

El jutjat penal número 1 de Girona ha condemnat a una multa de 990 euros els pares que van conviure amb el seu fill mort en un pis de Girona. Els pares, Schell Darlen Hopkins i Bruce Edwin Hopkins, s'enfrontaven a una pena de 3 anys i tres dies per un delicte d'imprudència greu. El tribunal, però, ha conclòs que no ha quedat demostrat que el menor patís un atac asmàtic greu i ha afegit que no es pot valorar que els pares tinguessin una conducta "d'imprudència greu o temerària". El jutjat els ha considerat autors d'un delicte d'homicidi per imprudència menys greu per no haver dut el fill al metge perquè li administressin un "tractament adequat que podria o no haver-li salvat la vida".

L'advocat dels pares, Christian Salvador, ha qualificat la sentència de "justa" i ha avançat que no presentarà cap recurs. "Tenint en compte la gravetat de les acusacions que queien sobre ells, amb la petició de presó, hem d'estar satisfets", ha assegurat.