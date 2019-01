Multes per tocaments, exhibicionisme o vexacions sexuals

Que a una persona li toquin el cul o els pits en una discoteca, en un bar o a l'autobús, o que algú li faci una foto de caràcter obscè sense el seu permís. L'exhibicionisme obscè o la masturbació en espais públics davant d'altres persones. Aquestes són algunes de les conductes que a partir d'ara podran multar els Mossos d'Esquadra –i d'aquí un temps les policies locals–. El Govern ha creat un protocol per intentar perseguir per la via administrativa les vexacions de caràcter sexual que fins ara quedaven impunes perquè tampoc estaven recollides dins del Codi Penal.

L'adhesió al protocol, però, és voluntària, i això vol dir que només es podran multar les conductes que es produeixin dins dels establiments, institucions o organismes que s'hi sumin. De manera progressiva s'anirà formant els municipis, les policies locals i les diferents entitats i establiments o organismes públics i privats que vagin firmant el conveni d'adhesió al protocol.

"S'ha d'evitar que a una dona li puguin tocar el cul o els pits, perquè es pot entrar en l'espiral que hi hagi una agressió sexual molt més greu", ha assegurat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, durant la presentació del nou protocol, en unes declaracions recollides per l'agència ACN. "Nosaltres també tenim dret a viure i a divertir-nos", ha insistit. Per la seva banda, el conseller d'Interior ha explicat que per garantir la llibertat de les dones "també hem de garantir la seva seguretat".

Formació

El protocol inclou una formació obligatòria per al personal de les entitats, empreses i organismes públics i privats que s'hi adhereixin, perquè siguin capaços de detectar aquelles conductes susceptibles de ser multades i frenar-les. La previsió és que es formin unes 13.000 persones d'entrada. El departament d'Interior a través de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) serà l'encarregat d'impulsar la formació. Els cursos han de servir perquè el personal sigui sensible davant d'aquest tipus de conductes sexuals, les detecti i les previngui, i també perquè sàpiga com actuar i atendre tant les persones afectades com els autors.

El Govern engegarà una campanya amb el lema "No en passem ni una" per difondre el nou protocol. A més, es repartiran cartells informatius i s'habilitaran espais d'informació als establiments que s'hi adhereixin.