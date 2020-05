Els municipis de menys de 10.000 habitants ja poden obrir bars i no tenen horaris per als nens ni per sortir a passejar o fer esport

Els municipis de menys de 10.000 habitants amb una densitat de població inferior a 100 habitants per km 2 que estiguin en fase 0 o 1 ja poden obrir bars i restaurants –tret de locals d'oci nocturn– i poden sortir a passejar o fer esport i amb menors sense restriccions horàries. Així ho diu l’ordre ministerial publicada avui al BOE, que afegeix que en el cas dels nens s’aixeca la limitació d’un adult responsable i fins a tres menors per grup.

En el cas de l'hostaleria i la restauració, n o s'haurà de superar el 40% d'aforament, el consum a l'interior haurà de fer-se en taules, preferentment mitjançant reserva prèvia, i no s'admetrà l'autoservei a la barra. Les taules hauran de guardar la distància de seguretat i el servei de terrassa es farà d'acord amb el previst en fase 1.

Sobre la flexibilització de les mesures de llibertat de circulació, les persones que surtin a fer esport o passejar i les famílies amb menors poden sortir a l'hora que vulguin si estan empadronades en municipis que compleixin els requisits o si hi han viscut els últims 14 dies sempre que no presentin símptomes de coronavirus o estiguin en quarantena –també les vulnerables al virus si tenen una situació clínica controlada–. Els desplaçaments per passejar i fer esport es continuen podent fer dins del municipi o, si no és possible, a cinc quilòmetres de casa. Segons es despren de l'ordre, que en aquest punt és poc clara ja que fa referència a una disposició anterior, es mantenen les franges horàries per a les persones dependents i de més de 70 anys –de 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h–, tal com es preveu en la fase 2.

La mesura que entra en vigor avui va ser anunciada pel govern espanyol la setmana passada al considerar que no hi ha cap perill d'aglomeracions. Fins ara s'havia ampliat la franja horària de 6 a 23 h en municipis de menys de 5.000 habitants, però ara el BOE no determina noves franges. Hi ha 90 municipis catalans, d'entre 5.000 i 10.000 habitants, que se'n veuen beneficiats, i la limitació horària es manté, de moment, en 121 localitats.