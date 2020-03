Igualada tindrà a punt un hospital de campanya per si és necessari

Igualada i els tres altres municipis confinats –Òdena, Montbui i Vilanova del Camí– van un pas per davant en la lluita contra el coronavirus. La detecció d'un brot a l'Hospital d'Igualada ha obligat les autoritats a prendre decisions dràstiques: els centres educatius van tancar dijous –un dia abans que la resta de Catalunya– i fins a 70.000 persones han quedat confinades, també molt abans que es decretés des del Govern. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ho va deixar clar en una entrevista a l'ARA: "No tinc una bola de vidre, però tinc la sensació que el que ha passat a Igualada més tard o més d'hora acabarà passant al nostre país". L'última decisió que marca el camí en aquest "combat sanitari contra el virus" és la petició que els quatre municipis han fet arribar al departament de Salut: han reclamat confiscar un edifici de titularitat privada per fer-hi un hospital de campanya i poder-lo utilitzar si és necessari. Unes hores després, l'empresa propietària de l'edifici l'ha posat a disposició del Govern.

L'alcalde d'Igualada diu que el confinament s'ha viscut amb "una certa normalitat"

En roda de premsa, els quatre alcaldes i alcaldesses han explicat que l'edifici en qüestió és l'antiga Mútua Igualadina, al carrer Sant Carles, que ara estava pendent d'inaugurar-se com a residència de persones grans. S'hi podrien atendre fins a 90 persones. "No es tracta d'una petició alarmista, sinó d'una petició responsable per avançar-nos a possibles esdeveniments que esperem que no haguem de viure. En moments extraordinaris com aquest, hem d'aplicar i preveure mesures extraordinàries", ha dit l'alcalde. Encara que ha dit que potser no s'ha d'utilitzar mai, cal tenir-lo a punt "per si de cas".

Unes hores després, l'Ajuntament ha emès un comunicat en què explica que l'empresa propietària de l'antic edifcii, COLISEE, ha posat l'equipament a disposició de l'administració "de manera voluntària i sense necessitat de cap tràmit intermediari amb el Departament de Salut".

Hem demanat al @govern que, com a mesura preventiva, s'incauti la nova residència privada per gent gran a tocar de la MIPS. Aquest edifici, encara per estrenar, té les característiques idònies per reforçar el nostre hospital si acaba sent necessari. pic.twitter.com/NkaEUSu890 — Marc Castells 🎗 (@marccastells) March 16, 2020

Si es posés en marxa aquest hospital de campanya es podria "alleugerir la càrrega a l'Hospital d'Igualada". L'ARA ha publicat aquest dilluns que els professionals d'aquest centre sanitari donen per fet que el pitjor està per arribar, perquè el nombre de pacients que empitjoren i necessiten cures intensives cada cop és més gran i, com ja han anat advertint els experts aquesta setmana, és ara quan es pot produir un coll d'ampolla i la pressió assistencial pot ser màxima.

Infermeres d'Igualada avisen que "el pitjor encara ha d'arribar"

Castells ha insistit que l'episodi és "greu" i ha donat per fet que el nombre de víctimes mortals i també de positius per Covid-19 "seguirà augmentant en les pròximes hores". Per això ha demanat a la població que sigui "conscient" i que "és importantíssim" seguir les mesures de confinament a casa. Els alcaldes també preparen un pla de xoc en matèria econòmica per evitar que l'atur arribi al 50% a la comarca.

Amb tot, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que no va fallar cap procediment a l'Hospital d'Igualada. "No ha fallat res. Vam tenir un focus d'infecció precisament en què intervenien professionals sanitaris a dins de l'hospital", ha afirmat Vergés, que ha dit just quan es va identificar el focus, es van prendre "mesures contundents" des de l'inici per evitar més contagis. Vergés ha dit que l'Hospital intenta tirar endavant després del "xoc brutal" d'haver d'aïllar unes 270 persones sobre una plantilla d'un miler. El brot a l'Anoia ha causat ja set morts i més de 70 positius, segons les últimes dades.

Malalts d'ictus, infarts o politrauma així com altres patologies han estat derivats en altres centres hospitalaris per no saturar el centre igualadí.