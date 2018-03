400 municipis d'arreu de l'estat se sumen aquest dissabte a l'Hora del Planeta

Més de 400 municipis d'arreu de l'estat espanyol apagaran els seus edificis més emblemàtics per l'Hora del Planeta, una iniciativa impulsada pel Fons Mundial per la Naturalesa (WWF) que aquest dissabte deixarà sense llum monuments com el Museu del Prado, el Guggenheim, la Torre del Oro o la catedral de Salamanca.

Segons WWF Espanya, 401 ajuntaments, 140 empreses, 197 organitzacions i un total de 3.710 persones s'han compromès a "apagar per connectar amb el planeta" a través d'aquesta acció que busca "reflectir la realitat del canvi climàtic", "una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat".

Així, entre les 20:30 i les 21:30 monuments com l'Alhambra de Granada, el museu Guggenheim de Bilbao, les pinacoteques del Reina Sofia, del Prado i del Thyssen, a Madrid, la Torre del Oro a Sevilla, la catedral de Salamanca, la plaça de l'Obradoiro de Santiago i l'eivissenc Dalt Vila, entre d'altres, quedaran a les fosques.

Per amenitzar l'apagada, i com a part d'aquest moviment global previst per a l'últim dissabte de cada març des que WWF ho posés en marxa el 2007, als municipis que participen hi haurà activitats com jocs i tallers infantils, balls i, enguany -per primera vegada-, fins i tot batalles de galls.

A Madrid, la Porta d'Alcalá rebrà a sis rapers que improvisaran amb rimes al voltant dels problemes ambientals, per "promoure l'interès per la protecció de la natura entre el públic més jove", asseguren des d'aquesta associació ecologista.

A Barcelona, el Centre Cívic Can Basté inaugurarà l'esdeveniment amb un taller de ioga al matí, i tancarà amb la creació d'un mosaic de colla amb espelmes, acció que també es realitzarà en altres enclavaments, com la plaça del teatre Arriaga de Bilbao .

Saragossa tindrà un contacontes, un "zaraswing" i l'apagat de llums "a ritme de batukada", cosa que també succeirà en ciutats com València, que a més comptarà amb monologuistes, i Alacant, que apagarà el seu castell i el seu Ajuntament.

Còrdova convidarà a una ballarina i un violinista per "omplir d'art" l'Hora del Planeta, que tindrà lloc al costat de la torre de la Calahorra.

En totes les ciutats es llegirà un manifest pel planeta deu minuts abans que s'apaguin els llums.