Els musulmans de Barcelona alerten del perill de la ultradreta

“La serenitat de la pau guanyarà el soroll de les bales; les ganes de viure i conviure derrotaran l’assassinat i el racisme. Avançarem com a ciutadans musulmans pacífics amb enteresa i confiança, radiant concòrdia i pau, a la vegada que lluitarem amb tota la nostra força contra la violència i el terrorisme racista sense sentit”. Aquestes són les paraules que ressonaven aquest divendres al Parc del Clot de Barcelona, en la pregària de la comunitat musulmana en homenatge a les víctimes de la doble massacre de la setmana passada a les mesquites de Christchurch, a Nova Zelanda.

Centenars de musulmans es van reunir al migdia, davant de dos grans llaços negres, per plorar les víctimes i alhora fer un pas endavant: per dir que el fanatisme islamòfob i supremacista, emparat en una ultradreta en auge, no se’n sortirà. I sobretot que no ha de provocar la reacció que volen els seus autors i els que els inspiren: fracturar la societat en línies racials o religioses. “El discurs de l’odi mata” i “Continuem pregant per la pau”, deien els cartells que presidien l’oració pública. Com en els dies marcats al calendari musulmà, la pregària no es quedava tancada dins les parets de l’oratori, sinó que sortia al carrer.

La comunitat té clar que l’atac terrorista de Nova Zelanda no és ni un fet aïllat ni un problema llunyà: “Aquest assassí i altres com ell són fruit del discurs de l’odi que pregonitza l’extrema dreta racista contra l’islam per guanyar vots a les campanyes electorals, enganyant els seus votants amb el discurs que ells són els salvadors d’aquell enemic exterior”, continuava amb veu ferma la jove Wafa Musaoui, en nom del Centre Cultural Islàmic Català. Abans de l’oració també es van adreçar als fidels membres de les comunitats senegalesa i pakistanesa, representants institucionals i d’entitats contra la islamofòbia, com Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, que va convidar els presents a la manifestació d’avui contra Vox. El cònsol de Nova Zelanda també va participar en l’homenatge.

L’imam Mahmood Jafaar va fer un sermó centrat en els passatges de l’Alcorà sobre la convivència. “La mort es forja a partir del discurs del racisme i de l’odi: el que separa en lloc d’unir, el que destrueix en lloc de construir i el que distancia en lloc d’acostar. Per això l’islam prohibeix insultar els que no són musulmans, aicí com tampoc les seves creences”. I una conclusió: “Al·là va crear els musulmans per difondre la pau i l’amor i rebutjar tota violència i odi”.

Un acte de reparació i de vetlla per compartir el dol. I per molts també la por: “Ara hi ha gent que té por de venir a la mesquita. I ens sap greu que els mitjans ja se’n vulguin oblidar. Després dels atemptats de París se’n va parlar durant setmanes, i en aquest cas ja s’ha girat full: el que ha passat demostra que l’odi mata”, lamenta el president del centre, Salim Benamara.