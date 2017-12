Un dels policies nacionals implicats en una baralla de bar al Born és inspector en cap d'antidisturbis

En la baralla en la qual van participar un grup d'agents de la Policia Nacional en un bar del Born el 24 d'octubre a la nit, un dels policies implicats era inspector en cap d'antidisturbis d'una de les unitats desplaçades a Catalunya durant els dies anteriors i posteriors a l'1-O. Segons ha pogut saber 'El Periódico', el policia, que respon a les sigles J. A. F., va ser responsable de la cinquena unitat d'intervenció policial (UIP) i tenia al seu càrrec un total de 250 agents antiavalots. L'agent, de 39 anys i que va ser en territori català de setembre a finals de novembre, va estar present, a més, en una de les reunions de coordinació policial a la Delegació del govern espanyol convocada per Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la secretaria d'Estat de Seguretat i coronel de la Guàrdia Civil, d'acord amb el que informa el mateix diari. Una reunió a la qual no va assistir el llavors major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

J. A. F. va formar part dels 6.000 policies nacionals i guàrdies civils que van ser enviats a Catalunya amb l'objectiu d'impedir el referèndum de l'1 d'octubre i s'allotjava en un dels vaixells llogats pel ministeri de l'Interior atracats al port de Barcelona, concretament el popularment conegut com a 'Piolín'.

Denúncies creuades

La nit del 24 d'octubre un grup de policies nacionals van protagonitzar una baralla en un bar del Born amb el cambrer i el propietari del local, que, tot i que parlaven italià, els agents es van pensar que se'ls dirigien en català. "Aquí es parla espanyol o no es parla res", els van etzibar, segons la versió del propietari, que va recollir l'ARA. Després de força rondes de cervesa, els policies, cada cop més alterats i després que se'ls avisés que el local tancava, van reaccionar malament, especialment l'inspector en cap, que va tenir un rol destacat en l'incident.

Sempre segons el relat del propietari del local, el policia va anar a l'altra banda de la barra per agafar el cambrer pel coll, ell s'hi va llançar per separar-los, van caure a terra i aviat els altres policies es van afegir a la baralla, armats amb tamborets. Els Mossos van arribar al local per aixecar acta i un dels policies espanyols, que anaven de paisà, va acusar els cambrers d'haver-li robat el mòbil, tot i que després el van trobar rere la mateixa barra del bar.

De moment hi ha dues denúncies: una dels policies contra els cambrers, per intentar robar el mòbil de l'inspector en qüestió, i l'altra dels cambrers contra els policies. Segons 'El Periódico', la investigació interna de l'incident està a l'espera de la resolució de les denúncies creuades i no es durà a terme cap mesura contra els implicats fins llavors.