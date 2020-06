Desarticulen un grup que tenia quatre narcopisos a l'Eixample i Ciutat Vella

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que tenia quatre narcopisos als districtes de l'Eixample i Ciutat Vella de Barcelona. Després que l'activitat caigués amb el confinament pel coronavirus, els agents han fet un operatiu a primera hora d'aquest matí en què han detingut 10 persones. La investigació es va obrir a finals de l'any passat i la policia havia començat a vigilar l'entorn dels locals, però l'estat d'alarma va provocar una disminució dels consumidors als narcopisos. Fins llavors els Mossos havien detectat molta afluència de persones per comprar-hi drogues, sobretot heroïna i crac.

651x366 Un dels detinguts en l'operatiu d'aquest matí al barri de Sant Antoni / ACN Un dels detinguts en l'operatiu d'aquest matí al barri de Sant Antoni / ACN

De fet, poc abans del confinament, els agents van actuar contra un dels quatre narcopisos investigats al barri de Sant Antoni (Eixample) durant un altre operatiu per desarticular un grup que havia creat la primera ruta d'Àfrica que portava heroïna a Barcelona. La ruta de l'heroïna que surt de l'Afganistan acostumava a passar per Turquia i els països dels Balcans, però els fluxos migratoris i la vigilància de les zones europees van fer que es busqués la via d'Àfrica. Els Mossos també ho van vincular a un repunt del consum d'aquesta substància per part de toxicòmans que ja hi havien estat enganxats uns anys enrere i per un perfil de gent més jove, no tan conscient dels perills.

L'organització de la ruta africana utilitzava mules, persones que transportaven les drogues dins del cos, per fer el recorregut fins a Barcelona. L'heroïna i també la cocaïna que distribuïen acabava en narcopisos o punts de venda de l'Eixample, Ciutat Vella i Nou Barris. En l'operatiu de fa gairebé tres mesos només es va intervenir un dels narcopisos del grup desarticulat aquest matí. Per això els agents van continuar amb la investigació oberta a finals d'any i van recollir més indicis per actuar contra els altres locals, dos a l'Eixample, també al barri de Sant Antnoi, més un tercer a Ciutat Vella. Ja en la fase de desescalada, els Mossos van veure que tornava a augmentar l'afluència de consumidors per comprar drogues i van reactivar el cas.

La policia va demanar una autorització judicial per entrar, de manera simultània, als tres narcopisos que el grup mantenia actius. En l'operatiu d'aquest matí els agents han fet els escorcolls i han detingut 10 persones. Alguns dels detinguts, segons els Mossos, són els líders principals del grup i els encarregats de gestionar els narcopisos, proveir les drogues als venedors i controlar l'activitat. Dos dels tres locals on la policia ha entrat estaven ocupats il·legalment. Els agents ara fan les gestions per localitzar els propietaris i retornar-los els pisos per així poder restablir la normalitat als blocs afectats.

651x366 Alguns dels bitllets que els Mossos han trobat durant els escorcolls / ARA Alguns dels bitllets que els Mossos han trobat durant els escorcolls / ARA

Durant els escorcolls els Mossos han trobat diverses quantitats de drogues, d'heroïna i cocaïna, estris per manipular les substàncies i diners. La investigació no es dona per tancada i la policia tampoc descarta fer més detencions relacionades amb el mateix grup criminal.