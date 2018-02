Les Nacions Unides demanen a Espanya que prohibeixi que els nens vagin a les corrides de toros

Pel nacionalisme espanyol, l'agònic i violent sacrifici públic d'un toro és una forma cultural que forma part del patrimoni nacional i que mereix un reconeixement i protecció especials, un punt de vista que s'ha vist exacerbat arran de la prohibició dels toros a Catalunya. Un dels molts punts de la polèmica es basa en la presència de nens a les curses. Tota vegada que pel nacionalisme espanyol una corrida és una manifestació cultural no veuen cap problema en l'assistència dels infants a les places de braus. Però els experts internacionals en matèria de Drets de l'infant discrepen. En un informe que s'acaba de fer públic, el Comitè dels Drets del Nen de les Nacions Unides demana al govern espanyol que prohibeixi l'assistència de nens a les corrides per tal de "protegir-los dels efectes perjudicials de la tauromàquia".

La controvèrsia sobre la presència dels nens és només un dels aspectes d'una pràctica que per a uns és un acte cultural i per a d'altres és una manifestació de sadisme. Fa anys, el govern de Zapatero va fer que TVE deixés d'emetre curses de braus en horari infantil. Les imatges d'animals ensangonats, agonitzant de forma lenta i dolorosa entre els aplaudiments dels espectadors, van passar a la història de la televisió pública. Però la decisió del Parlament català de prohibir les curses i l'arribada del PP a la Moncloa van donar aire al nacionalisme espanyol, que veu en els toros un senyal identitari irrenunciable. És així com els toros van tornar a la televisió pública, i en horari infantil. Per deixar les coses clares, la infanta Elena es va plantar en una plaça de toros amb la seva filla, menor d'edat. De fet, el seu fill Froilán, anava de forma regular a les places quan encara no tenia 18 anys.

Però tot això que Espanya viu com una cosa natural es considera anòmal fora de les fronteres del país. El 22 de gener Mario Garcés Sanagustín, secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, va haver de comparèixer davant el Comitè pels Drets dels Infants per donar explicacions sobre quines mesures adopta l'executiu espanyol en matèria de protecció dels menors, des de l'educació a la sanitat, passant pel consum de drogues. Els experts el van escoltar i en van prendre notes, i dies més tard van emetre un informe sobre la situació dels menors al Regne d'Espanya. És en aquest informe on emeten el seu veredicte sobre els toros, una pràctica que consideren "perjudicial" per als infants. Els experts de l'ONU recomanen "prohibir la participació dels nens de menys de 18 anys com a toreros o com a espectadors en els esdeveniments de tauromàquia".

Crítiques per la desigualtat

A més de protegir els nens dels efectes nocius dels toros, l'informe també insta l'estat espanyol a fer més en educació i en la protecció de menors, amb recomanacions com la de combatre "els estereotips de gènere" dels llibres de text o el currículum escolar, o fomentar que tots els menors tinguin un accés igualitari als llibres, el transport o el menjador escolar que no deixi en situació de desavantatge els nens de famílies desfavorides. A més, l'informe també mostra la preocupació de l'ONU pels "elevats nivells de violència" i el "tracte inadequat" que reben els menors immigrants o refugiats en els centres on són ingressats, així com les "denúncies per la prostitució de noies" i la manca d'accés a l'educació. El Comitè dels Drets del Nen també critica Espanya pels 'retorns en calent' de menors que busquen protecció internacional a les ciutats de Ceuta i Melilla, i que són retornats automàticament cap a l'Àfrica "sense les garanties necessàries".