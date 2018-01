Les obres del futur parc de les Glòries començaran el març i s'acabaran a finals d'any

El futur parc de la plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona es començarà a construir el mes de març i està previst que les obres finalitzin abans d'acabar el 2018. Així ho ha aprovat la Comissió de Govern de l'Ajuntament, que amb aquest projecte convertirà en una zona verda l'espai de la plaça situat entre els carrers Independència i Cartagena.

Amb un pressupost de 19,8 milions d'euros, les obres formen part dels canvis que es produiran a tot l'entorn amb l'objectiu d'ordenar la mobilitat de les Glòries i crear més espais d'ús ciutadà. En concret, l'àmbit de la plaça on s'iniciaran les obres és l'anomenat Clariana, i és la primera etapa del projecte Canòpia Urbana, que va ser la proposta guanyadora per dissenyar l'espai lliure de les Glòries arran dels canvis urbanístics que s'hi estan duent a terme. Pel nord, aquest àmbit s’estén fins al perímetre de les edificacions del carrer de Consell de Cent, i pel sud, fins al vial provisional de la Gran Via. En total, comprèn una superfície de 45.860 metres quadrats.

Recreació del futur parc de les Glòries / AJUNTAMENT DE BARCELONA

El futur parc serà de caràcter obert les 24 hores, tot i que hi haurà zones que es protegiran de manera permanent o per franja horària per garantir la seva preservació. Dins del parc també hi haurà diferents circuits didàctics i esportius senyalitzats, amb elements d’exercici complementaris.