L'ONU admet les propietats medicinals del cànnabis

Gir a la política de drogues de l'ONU, que aquest dimecres ha reconegut, per primer cop, les propietats medicinals del cànnabis. En la línia que al febrer havia demanat l'Organització Mundial de la Salut, s'ha eliminat aquesta planta de la classificació dels estupefaents més perillosos, encara que el seu consum amb fins recreatius continua prohibit. La fita s'ha aconseguit per una majoria simple dels 53 estats de la Comissió d'Estupefaents -l'òrgan executiu de les Nacions Unides en polítiques de drogues-, que han decidit treure el cànnabis i la seva resina de la llista IV de la convenció sobre drogues del 1961, reservada a les drogues més perilloses i sota control més estricte, com l'heroïna, i a les quals s'atorga escàs valor mèdic. A partir d'ara passaran a la llista I, amb un control menor i amb les qualitats terapèutiques reconegudes, igual que la morfina.

Tots els Estats de la Unió Europea (UE), amb excepció d'Hongria, i nombrosos estats d'Amèrica han sumat una majoria simple de 20 vots per aprovar el canvi, mentre que gran part dels països de l'Àsia i l'Àfrica s'hi han oposat, amb notables excepcions com l'Índia o el Marroc. En total, 20 vots en contra i una abstenció, Ucraïna. De fet, aquest pas obre la porta que Espanya es plantegi la regulació de l'ús terapèutic del cànnabis. En aquest sentit, nombroses investigacions han demostrat que el seu principi actiu és efectiu per tractar el Parkinson, l'esclerosi, l'epilèpsia, el dolor crònic i fins i tot el càncer. Fins ara, la investigació mèdica amb cànnabis era possible de forma limitada, ja que la inclusió en la llista IV actuava com a fre a causa de les restriccions i la inseguretat jurídica atesos els criteris diferents aplicats pels països.

"Això donarà un nou impuls al cànnabis medicinal. I en aquells països que segueixen de prop o fins i tot adopten automàticament la posició de l'ONU en la seva legislació nacional, és probable que comporti un accés més gran al cànnabis per a la investigació", explica a Efe Martin Jelsma, analista de laboratori d'idees Transnational Institute. L'Argentina, afegeix l'expert, n'és un bon exemple, ja que va decidir al novembre legalitzar l'autocultiu de marihuana per a ús medicinal i permetre la venda dels seus derivats amb finalitats terapèutiques emparant-se en la recomanació de l'OMS que ara ha sigut oficialment adoptada.

A l'Uruguai i el Canadà també n'han legalitzat els usos recreatius i fins i tot han autoritzat la venda de marihuana a les farmàcies amb l'argument que així es redueix el narcotràfic i s'ofereix més seguretat i higiene als consumidors.