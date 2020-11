Biomembranes antitumorals, una oportunitat per a l’oncologia pediàtrica

Hi ha portes que fins ara estaven tancades per a l'oncologia pediàtrica. "Els més petits són els grans oblidats de la indústria farmacèutica", afirma el coordinador del programa de cirurgia oncològica de l'Hospital Sant Joan de Déu, Lucas Krauel. Després de l'extirpació d'un tumor, i fins a quatre setmanes després d'aquesta cirurgia com a mínim, als pacients no se'ls pot administrar cap altra teràpia . Fins ara. Després d'onze anys treballant-hi, l' start-up biotecnològica Cebiotex, un projecte nascut de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Sant Joan de Déu, ha aconseguit una nova clau per obrir aquesta porta: reben el nom de biomembranes antitumorals CEB-01 i són u na teràpia no invasiva per al càncer infantil i altres malalties minoritàries.

Les biomembranes antitumorals alliberen de forma segura altes dosis del medicament anticancerós SN-38 (administrat actualment en la quimioteràpia convencional) en la zona on s'ha fet l'operació. "Actualment existeix una necessitat mèdica no coberta en oncologia i cirurgia, que és assegurar que el llit quirúrgic [la zona on s'ha fet la intervenció] quedi lliure de cèl·lules canceroses després d'extirpar un tumor", e xplica el fundador de Cebiotex, Joan Bertran.

La intenció del tractament és millorar el pronòstic dels pacients i disminuir els efectes secundaris de la quimioteràpia, i sobretot els de la radioteràpia en el càncer infantil. La membrana CEB-01 dona tractament local intens durant el període de temps en què no es pot administrar cap altra teràpia. La biomembrana, en forma de disc i fabricada a partir de nanofibres biocompatibles i bioabsorbibles, es col·loca a la zona operada i, només sobre aquest lloc, immediatament es proporciona el fàrmac anticancerós. Després la membrana es biodegrada i desapareix.

Per tant, és el mateix cos el que s'encarrega d'absorbir i expulsar la membrana d'una manera natural una vegada el fàrmac s'ha administrat completament. La primera persona en rebre amb èxit aquesta alternativa va ser un pacient de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona, l'agost passat. Vuit setmanes després de la intervenció i de la col·locació de la biomembrana, no es va detectar cap efecte secundari.

"La primera qüestió que havíem de tenir en compte era el caràcter farmacològic de la biomembrana i els estàndards de qualitat i d'esterilització extremadament rigorosos als quals obliga la indústria farmacèutica", explica José Antonio Tornero, investigador de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER).

Proves en 21 adults amb sarcoma

La plataforma tecnològica Cebiotex va ser creada el 2012 com a resultat de la interacció entre investigadors de l'INTEXTER de la UPC i l'Hospital Sant Joan de Déu. L a seva biomembrana CEB-01 està patentada als Estats Units, la Unió Europea i la Xina i, a més, disposen de la certificació GMP ( good manufacturing practices, per la seva denominació en anglès) de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Aquest reconeixement li permet fabricar sota qualitat farmacèutica i poder implantar les biomembranes en humans.

"És un enfocament innovador, en el qual ja portem un temps treballant", afirma Krauel. Ara Cebiotex ha llançat una ronda d'inversió per captar 1,6 milions d'euros, uns fons que permetran avançar en el desenvolupament d'aquest tractament oncològic innovador, finançant la segona fase clínica per comprovar la seguretat, que consistirà en implantar el CEB-01 en 21 pacients adults amb sarcoma de teixits tous a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Posteriorment, la idea és assolir el seu gran objectiu: iniciar els estudis clínics amb pacients oncològics pediàtrics a l'Hospital Sant Joan de Déu. "Hem començat pel sarcoma i continuarem amb la línia pediàtrica, però estem convençuts que serà un estàndard després de les cirurgies oncològiques", afirmen.