300.000 ordinadors i més barracons per afrontar el curs escolar postcovid

Més i millor connexió a internet i més espais. La recepta del departament d'Educació per afrontar el curs 2020-21, el curs postcovid, passa per garantir la presencialitat a les aules (encara que sigui mantenint els mòduls prefabricats que estava previst treure) però també per assegurar una bona docència online en cas que els rebrots obliguin a tancar centres. En aquest context, el departament d'Educació ha anunciat aquest dimarts que repartirà 300.000 ordinadors portàtils a tots els alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional dels centres públics i "els que calgui" dels centres concertats, i fins a 85.000 dispositius entre els docents de centres públics, "els únics treballadors públics que han hagut de teletreballar amb mitjans propis", ha recordat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.

La inversió total serà de 185 milions d'euros, dels quals 106 s'executaran el curs que ve, amb l'objectiu que no es torni a produir el caos organitzatiu ni les respostes desiguals dels centres davant del confinament. Tot plegat forma part d'un ambiciós pla d'educació digital de Catalunya, que estava previst fins al 2025 però que l'emergència sanitària i educativa pel covid-19 ha fet accelerar i ara durarà tres anys. El pla també preveu 110.000 paquets de connectivitat per als alumnes més vulnerables de totes les etapes educatives. Durant el confinament, la conselleria va detectar 55.000 famílies a Catalunya que no tenien connectivitat a internet o no tenien prou dispositius o dades per fer classes temàtiques i se'ls va fer arribar un ordinador, que era propietat dels centres. Ara se'n compraran de nous per provar de revertir un dels principals problemes que ha aflorat amb el confinament: la bretxa digital, que afecta tant famílies i alumnes com els docents. De fet, el departament també treballarà per acreditar la competència digital del professorat.

A més, es farà arribar bona fibra òptica a 2.800 centres que o no en tenen o la tenen de baixa qualitat i s'actualitzaran les xarxes LAN-WIFI de 1.230 centres públics que encara no estan connectats. És a dir, s'intervindrà en vuit de cada deu centres públics per assegurar que tots els alumnes i tots els docents es poden connectar alhora a internet.

1.050 barracons el curs que ve

Tot i que s'està preparant la infraestructura necessària per si hi ha un nou confinament, el departament d'Educació treballa amb la idea d'obrir les escoles el 14 de setembre. I ho farà en més espais del previst, perquè si bé la idea era seguir retirant mòduls prefabricats, al final s'ha decidit mantenir-los "no fos cas que després els enyoréssim", ha dit Bargalló. "Ens semblava agosarat enretirar mòduls perquè no podíem córrer el risc que després els haguéssim de necessitar", ha defensat el conseller. Així, ara mateix hi ha 1.013 mòduls prefabricats, i es treballava per començar el curs que ve amb 970 mòduls. Són 73 barracons que ja no es necessitaven, o bé perquè suplien obres que ja s'han acabat (26) o bé perquè ja no hi havia necessitats d'escolarització (47) en aquell centre. Al final, però, el curs arrancarà amb 1.050 barracons, perquè els 47 mòduls que s'havien de retirar perquè ja no hi havia necessitats d'escolarització es mantindran i a més se n'afegiran d'altres on ja estava previst posar-ne perquè fan falta per donar cabuda als alumnes, sobretot a l'ESO.

"La millor decisió és no retirar cap mòdul. Hem d'obrir un parèntesi en el pla de xoc per retirar-los en quatre anys. Un parèntesi que es diu covid-19", ha argumentat Bargalló. El que sí que permetrà anar eliminant aquests mòduls prefabricats són les noves construccions que ha aprovat el Govern, que construirà deu nous centres educatius i farà obres d'ampliació en set més, amb una inversió de 91 milions d'euros fins al 2026. Aquestes intervencions permetran enretirar 69 mòduls, perquè 14 dels centres estan formats íntegrament per barracons.