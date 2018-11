Així funcionava l'organització dominicana dels narcopisos del Raval

"Un narcopís és la resposta per evitar les tàctiques policials". Amb aquesta idea, fa un parell d'anys una organització dominicana va començar a agafar forma al Raval, i els Mossos d'Esquadra en van desarticular l'estructura la setmana passada. "Mai hi havia hagut una xarxa tan extensa de narcopisos a Ciutat Vella, on hi ha pisos abandonats que són relativament fàcils d'ocupar", explica el cap de la divisió d'investigació criminal (DIC) dels Mossos, l'intendent Antoni Rodríguez. Quan el grup tenia constància d'un pis buit l'ocupava per la força –si calia, fent un forat a la paret amb el mètode conegut com a 'butrón'–. Rodríguez apunta que l'ús de la violència de l'organització era "continu, tant per la disciplina interna com pel control territorial extern". Un cop ocupat el pis, els membres del grup hi feien vida, cosa que impedia que la policia el pogués desallotjar fins que tingués una ordre judicial. A partir d'aquí entraven en joc els diversos nivells del grup.

Cada pis tenia un o dos responsables que vivien en una de les habitacions i dedicaven les altres a la venda i al consum de droga. Eren els encarregats de controlar la caixa, l'estoc de substàncies i els conflictes dins els immobles. Per fer funcionar el narcopís contractaven dos o tres treballadors que venien les substàncies i miraven que ningú les consumís a l'exterior –cosa que evitava que la policia pogués actuar com fa a la via pública–. També eren els que anaven a buscar més droga quan en faltava: un dels mitjans que feien servir eren els patinets elèctrics, per desplaçar-se ràpidament, i transportaven petites quantitats que no acostumaven a superar els cinc grams, ja que si la policia les interceptava només els podien aixecar una acta per infracció. Entre els responsables i els treballadors hi havia persones d'origen dominicà però també d'altres nacionalitats, en tots els casos amb vincles amb el consum de drogues.

Per sobre dels responsables de cada narcopís hi havia els encarregats de zona, que rebien les caixes de diversos pisos i gestionaven els conflictes, si calia adreçant-se al punt on s'estava produint un incident tant amb els traficants i els toxicòmans com amb els veïns. Les baralles i l'ús de la violència feien que el seu rol fos primordial. A dalt de la piràmide hi havia els quatre directius de l'organització –tots van entrar en presó després del macrooperatiu de fa una setmana–, que marcaven l'estratègia de la venda, establien els llocs on situar els narcopisos i fins i tot plantejaven l'expansió de la seva xarxa a altres districtes de Barcelona, "perquè a Ciutat Vella estava arribant a una saturació per la pressió veïnal i policial", segons Rodríguez. Els subministradors de droga del grup eren membres de la mateixa organització i també narcotraficants d'origen pakistanès, que eren els que proveïen l'heroïna.

Tot i que s'ha desarticulat l'estructura del grup, el cap de la divisió d'investigació criminal dels Mossos admet que "no s'ha posat fi" al fenomen dels narcopisos a Ciutat Vella. "Sabem que queden pisos ocupats", reconeix Rodríguez, que afegeix que els narcopisos "difícilment seran erradicats d'un districte que arrossega dècades de narcotràfic i explotació sexual". "Segurament tindrem més narcopisos, però també continuarem desmantellant l'organització", defensa.