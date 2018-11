BCN PrEP Point constata una efectivitat "quasi total" de la pastilla preventiva del VIH

El centre comunitari BCN PrEP Point, especialitzat en la pastilla que evita la infecció per VIH (la profilaxi de preexposició o PrEP), ha constatat una efectivitat "quasi total" del tractament en el primer any de subministrament a Barcelona. De 785 persones ateses que prenien la PrEP, només s'han registrat tres infeccions per VIH, i en tots els casos es tractava o bé de persones que van abandonar el tractament o bé que ja estaven infectats prèviament.

El director del BCN Checkpoint, Ferran Pujol, ha quantificat així l'èxit dels resultats: "Si els infectats per VIH representen el 2,1% del total de persones que atenem al centre cada any, vol dir que entre els 785 que prenien la PrEP tocaria esperar uns 17 casos d'infeccions, però només n'hi ha hagut tres". Això vol dir, ha insistit, que la pastilla preventiva ha servit per reduir un 82,3% les infeccions en aquests grup de persones ateses.

Els responsables i col·laboradors del centre BCN PrEP Point, el primer a Europa que està especialitzat en el tractament preventiu del VIH, situen l'efectivitat d'aquest fàrmac a la vora del 100%. És per això que reclamen al ministeri de Sanitat que acceleri els tràmits perquè es pugui vendre a Espanya, com ja es fa en molts països del món, com als Estats Units, França, la Gran Bretanya i Portugal.

Actualment, els atesos al BCN PrEP Point que prenen el tractament ho fan perquè estan dins d'un dels tres estudis clínics en marxa en aquest centre –gairebé 500 persones– o bé perquè l'han adquirit pel seu compte. La pastilla pot comprar-se a internet i arriba sense problemes malgrat no estar autoritzada a l'Estat. Els que l'han aconseguit pels seus propis mitjans tot i que es fan els controls i seguiment al centre comunitari de Barcelona sumen 293 persones. A banda, Pujol constata que n'hi ha 166 més que han passat pel centre en algun moment i han declarat que estaven fent el tractament.

El doctor Pep Coll, responsable mèdic de BCN PrEP·Point, ha descartat que el tractament de PrEP hagi fet créixer significatiment altres malalties de transimissió sexual (ITS) com la clamídia o la gonorrea en aquestes persones: «La prevalença de les ITS és d’un 20% aproximadament, la mateixa que observem en els usuaris del Checkpoint que no fan PrEP», ha insistit.

Sobre els efectes adversos del fàrmac, Coll ha explicat que els efectes secundaris més habituals tenen a veure amb problemes de ronyó -per això és on se centren els controls periòdics-, el risc d'osteoporosi i, en casos molt puntuals, molèsties digestives a l’inici del tractament. De fet, un dels assajos clínic en marxa amb 250 persones consisteix a modificar un component de la PrEP per reduir la toxicitat sobre el ronyó, ha concretat Coll.

Pujol ha reivindicat que el tractament no s'ha de percebre com una pastilla per a tota la vida. «Les persones vivim etapes i la PrEP és una protecció que pot ser molt útil per a un moment vital concret», ha precisat.

Autoritzar el tractament

A la vista de les xifres i de l'interès que el Checkpoint rep per aquest tractament preventiu del VIH, Pujol assegura que la xifra d'usuaris del tractament creixerà. És per això que demana al ministeri que actui: "Cal reunir les comunitats autònomes de cara a l'autorització i negociar el preu amb la indústria, un pas que acostuma a ser àgil però que en aquest cas no s'ha fet en tres anys", lamenta.

El grup de treball del govern espanyol i les comunitats ha d'estar constituït al gener, segons el compromís del ministeri. Si fos així, l'aprovació de la PrEP podria ser una realitat de cara a la primavera. Però la feina no s'acabaria aquí, ja que hi ha el tema pendent de quins seran els circuits de distribució del tractament. "La llei de sanitat diu que generalment els tractaments retrovirals s'han de dispensar en farmàcies hospitalàries, però hi ha alternatives", reivindica.

L'atenció primària seria una de les opcions, però també els centres comunitaris com el mateix BCN PrEP Point es postulen com a alternativa per poder subministrar i fer el control de les persones que prenguin la PrEP. D'aquesta manera s'evitaria carregar els hospitals amb la feina de donar un tractament preventiu a persones que estan sanes, explica el responsable del Checkpoint.

El Chemsex, una pràctica de risc

Segons ha explicat aquest dijous l'Hospital Clínic, el 43% dels infectats per VIH que tracta el centre van reconèixer haver pres estupefaents durant l'acte sexual. I un de cada quatre va afirmar haver pres fins i tot metamfetamina, mefedrona o GHB, substàncies que solen utilitzar-se en les anomenades 'chemsex', les sessions maratonianes de sexe i drogues que ja fa mesos que estan de moda diferents capitals com Barcelona.

El doctor Josep Mallolas ha explicat que les drogues de síntesis utilitzades durant les 'chemsex' "alteren la consciència i provoquen una eufòria total", però que alhora són "tremendament addictives" i faciliten el contagi de malalties de transmissió sexual. Les persones que s'infecten en les 'chemsex' són majoritàriament homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes i, encara que majoritàriament són persones de fins a 40 anys, també hi ha casos d'infectats que superen aquesta edat.

Davant d'aquest panorama, que podria estar darrere d'aquest augment de persones amb VIH, el Clínic ha decidit conformar un "equip multidisciplinari" amb metges, infermeres, psicòlegs, psiquiatres i especialistes en urgències hospitalàries, per identificar a usuaris de sexuals i intentar parar "la cadena" d'infeccions derivades d'aquestes , segons ha detallat avui als mitjans el doctor Josep Mallolas.

Mallolas també ha lamentat que la seva unitat tracta anualment uns 200 nous casos d'infeccions per VIH, una xifra semblant a la de fa un quart de segle "malgrat les millores en els tractaments i la informació que es té sobre la malaltia".