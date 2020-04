Per què s'han doblat els morts a Catalunya en un dia?

La conselleria de Salut informava dimarts al vespre que a Catalunya hi havia 3.756 víctimes per coronavirus i 36.505 positius. En canvi, aquest dimecres les dades s'han multiplicat per dos i per tres: hi ha 7.097 morts per la pandèmia i la xifra de contagiats s'eleva fins als 94.832. Com és possible aquest augment sobtat en només 24 hores?

L'explicació es troba en el canvi de criteri que ha fet servir el departament per fer el recompte. Fins ara tan sols s'informava del nombre de pacients que havien donat positiu, però s'obviaven els casos d'aquelles persones que tenien símptomes però que no s'havien fet el test. De la mateixa manera que, en el recompte de víctimes, només apareixien els casos que havien mort en hospitals, però no es tenien en compte les altres defuncions (en residències o en els domicilis particulars), ni els que havien donat positiu al test ni els que se sospitava que estaven contagiats.

Salut informava aquest dimecres al vespre que havia modificat el recompte perquè "el procediment no s'acabava d'ajustar a les necessitats que exigeix una situació de pandèmia com l'actual". A partir d'ara utilitzarà com a font la informació que faciliten les funeràries de Catalunya, on no només s'informa dels decessos diaris sinó també de la causa de la mort. Aquestes dades, a més de detallar les víctimes per covid-19 de les que moren per altres causes, també permetrà al departament classificar-les per edat, sexe i data exacta de defunció. Una informació "exhaustiva i fiable", asseguren a Salut, que també permetrà enllaçar cada difunt amb la seva història clínica i "disposar de dades per elaborar mapes diaris per analitzar la difusió de la malaltia i poder planificar territorialment els recursos sanitaris".

D'aquesta manera, la Generalitat s'avança a la petició que moltes comunitats autònomes i partits polítics havien fet al govern espanyol -casos confirmats i morts en hospitals-, argumentant que el nombre de positius i víctimes per covid-19 eren molt superiors al que s'estava informant. Per tant, les dades de Catalunya no són comparables a les de la resta de l'Estat, de la mateixa manera que, en incloure més casos i morts, tampoc es poden comparar amb la majoria de recomptes que es fan al món.

En qualsevol cas, les dades de Catalunya s'han d'interpretar com una actualització, i no com un augment. Així, i a falta de confirmació, es creu que el pic de víctimes diàries totals (a hospitals i fora dels centres) coincideix amb el pic de víctimes oficials, que va produir-se a finals de març. És a dir, que la corba s'estaria aplanant però amb xifres molt més elevades de les que havien transcendit fins ara.