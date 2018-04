Les perruqueries de la droga

“Per dalt amb les tisores, però no gaire curt, que es pugui pentinar; i per sota amb la màquina de rapar, al 3”. El perruquer es mira el client amb cara de circumstàncies. No serà fàcil. El barber sap perfectament que les tisores gairebé no tallen, que la màquina de rapar fa anys que s’encalla i, el més important de tot, que no en té ni idea de tallar els cabells. Segons els veïns, aquesta perruqueria -i la que hi ha del mateix col·lectiu centreamericà uns metres enllà-és una tapadora, i el negoci que amaga és molt més lucratiu que el de tallar els cabells: el narcotràfic.

Els veïns del carrer Casals i Cuberó, al barri de Verdum de Barcelona, estan farts de denunciar, des de fa més de dos anys, que els locals serveixen com a punt d’intercanvi de droga. Asseguren que els camells s’han fet “els amos del carrer” i alguns reconeixen que ja eviten fins i tot passar per davant de les perruqueries. Altres s’han carregat de coratge i han sortit a recollir signatures entre veïns i comerciants i han anat als plens del districte a demanar ajuda, però adverteixen que estan a punt de tirar la tovallola. “Al Raval els han fet més cas perquè els veïns s’han mogut més”, diu una veïna, que reconeix que ella ja s’ha rendit: “Jo ara les forces les destino a intentar marxar del barri”, conclou.

Les inspeccions policials, fetes per agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana, han enxampat els treballadors d’una de les perruqueries venent cerveses i els han sancionat i fins i tot tancat el local durant un mes. Però del tràfic de drogues, ni rastre, segons els Mossos.

Alguns veïns comparen aquestes “narcoperruqueries” amb els narcopisos del Raval, però el funcionament, segons expliquen, és diferent. Dins de les perruqueries no es consumeix droga. Segons expliquen els veïns consultats per l’ARA, el local funciona com a punt de trobada dels camells del barri, que es proveeixen aquí per després anar a vendre a altres llocs. “Els tripijocs són molt descarats -assegura Daniel S., que treballa en un comerç pròxim-. Al final t’entretens i tot veient els moviments: arriba un cotxe de luxe, veus que algú entra a la perruqueria, després ve més gent, van marxant...”, diu. Una altra veïna diu que “sempre hi ha gent a dins o recolzats a la paret, però molt pocs s’hi tallen els cabells”. I pregunta: “Em pots explicar què hi fa un calb dins d’una perruqueria?” Segons explica, “a vegades hi ha nois al matí esperant que obri la perruqueria i quan obre arriba un cotxe, descarrega i tots els nois se’n van”, explica l’Anna, que assegura que ha vist com fan l’intercanvi.

Problemes de convivència

Independentment del possible tràfic de drogues, els veïns denuncien que la vida al barri és cada cop més difícil. “Generen molta inseguretat”, diu el Daniel. Altres veïns també critiquen que s’hi fuma marihuana constantment i que el carrer acaba cada dia ple de llaunes de cervesa. “Embruten el carrer, escupen a terra, tot el dia fumen... Jo no vull que la meva filla creixi veient això. Marxarem amb pena”, lamenta.

L’Ajuntament de Barcelona, com la policia, coneix el cas, però no ha aconseguit reduir els problemes que genera, més enllà d’un precintament temporal. La tinent d’alcalde i regidora del districte, Janet Sanz, va explicar que treballen “des de fa mesos” per intentar millorar la convivència i que han reforçat tant la vigilància com les inspeccions i la neteja. Tot i així, Sanz reclama que “cal que els Mossos actuïn de forma més contundent”. A més, l’Ajuntament preveu una intervenció urbanística “per fer més amable el carrer” ampliant voreres i eliminant places d’aparcament. En aquest mateix mandat, segons Sanz, començarà el procés participatiu per acabar de definir el projecte.

A la perruqueria, mentre la vella màquina de rapar continua maltractant el cap del client, comencen a arribar persones que entren, saluden i s’asseuen o esperen fora sense cap intenció de tallar-se els cabells. A les 12 del migdia ja hi ha mitja dotzena de persones.

El 27 de març passat, els Mossos d’Esquadra van desarticular una altra perruqueria a Cornellà de Llobregat que funcionava com a punt de distribució de droga. Els agents van veure que un noi, a qui coneixien perquè tenia antecedents per tràfic de drogues, sortia d’una perruqueria amb un paquet que no tenia quan hi havia entrat. El van aturar, el van identificar i van veure que al paquet hi havia 200 grams d’haixix. Els agents van demanar reforços i van entrar al local, on van trobar 3,269 kilograms d’haixix amagats en diferents llocs, així com 9.472 euros a l’interior d’una màquina per fer massatges. En total, els Mossos van detenir quatre homes, un de nacionalitat espanyola i tres de marroquina, tots ells d’entre 19 i 30 anys.