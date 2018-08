La persona que va morir divendres en una riera de Rubí és un home de 43 anys

La persona que va morir divendres quan el seu cotxe va ser arrossegat per l'aigua a la riera del Palau, al municipi de Rubí (Vallès Occidental), és un home de 43 anys d'edat, segons han confirmat a Efe fonts dels Bombers de la Generalitat.

El vehicle que conduïa la víctima, veí de Terrassa, hauria sigut arrossegat per la força de l'aigua a l'altura d'aquella localitat, una de les més afectades per les fortes pluges d'ahir: hi van caure uns 70 litres per metre quadrat en tan sols trenta minuts. El cotxe va ser arrossegat al llarg de més d'un quilòmetre per les aigües de la riera després que l'home intentés creuar-la.

En declaracions a TV3, l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha indicat que la ciutat està construïda entre rieres i que quan plou molt, com ahir, es "generen problemes".

No obstant això, ha considerat que les infraestructures van funcionar, a la vegada que ha recordat que les zones amb possibilitat d'inundar-se estan ben senyalitzades.