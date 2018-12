Pirotècnia, concerts i raïm: quatre plans per rebre el 2019 a Barcelona

Barcelona acomiadarà el 2018 a ritme de música i pirotècnia, però a les celebracions de cada any a l'avinguda Maria Cristina i al Poble Espanyol, s'hi afegeixen nous espectacles multitudinaris per donar la benvinguda al nou any. El Biocap, un festival de música urbana que se celebra a la Fira Barcelona Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, és un dels plats forts de la programació de Cap d'Any a la ciutat. Amb tot, si no t'agraden les celebracions concorregudes, la capital catalana també proposa festes en locals de moda, com l'Antic Teatre. Una nit amb saraus per a tots els gustos que s'obrirà amb els dotze grans de raïm, i en la qual moure's per la ciutat serà possible a qualsevol hora: tant el metro com el servei d'autobusos nocturns funcionaran ininterrompudament. Aquests són alguns dels plans que Barcelona té preparats per a l'última nit del 2018.

Espectacle de llum, música i focs artificials

Avinguda Maria Cristina

A la plaça Espanya, la nit de Cap d'Any comença a les 21.30 hores amb un espectacle coreogràfic de llums, colors i música que il·luminarà la Font Màgica de Montjuïc. Un parell d'hores després, cap a les 23.40, la companyia francesa Groupe F jugarà amb quatre actors en suspensió i elements com el foc, la llum, els efectes pirotècnics i les videoprojeccions per oferir un espectacle multimèdia a l'aire lliure. Una opció gratuïta i apta per a tota la família, que s'acabarà a les 00.10 hores.

La representació, dirigida per Christophe Berthonneau i amb música original del creador sonor Scott Gibbons, durarà 24 minuts i s'inspirarà en la tradició de menjar un gra de raïm a cada campanada. "A partir del joc amb el número 12 s’iniciarà l’espectacle evocant els 12 mesos de l’any que acomiadem i fent un viatge a través dels diversos llocs del món on ja haurà arribat el 2019; després vindran les 12 campanades, en què entraran en escena tots els elements escènics, i els 12 desitjos per al nou any, un per a cada mes de l’any 2019", detalla l'Ajuntament de Barcelona a la seva web.

Més policia a tot Barcelona, especialment a plaça Espanya Tant la Guàrdia Urbana de Barcelona com els Mossos d'Esquadra reforçaran la presència a la zona de l'avinguda Maria Cristina. L'únic accés a la celebració serà a través de la plaça Espanya: l 'espai destinat al públic serà la calçada central i la vorera del costat Besòs de l'avinguda Maria Cristina. El costat Llobregat quedarà tancat com a vial de seguretat. Per tant, no s'hi permetrà entrar ni per l'avinguda Rius i Taulet ni per l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, que es reservaran per a l'evacuació en cas d'emergències i per facilitar el desallotjament una vegada acabat l'acte.

Diferents ambients musicals fins a les 6 de la matinada

Poble Espanyol

"Sota les estrelles i en un entorn privilegiat. Acomiadarem el 2018 i donarem la benvinguda a l’any 2019 amb les campanades, raïm, cotilló, copes, bona música i bon rotllo fins a les 6 de la matinada". Així es ven la festa al Poble Espanyol, que espera acollir l'esdeveniment més multitudinari de la ciutat per trentè any consecutiu. La festa, a la qual només poden accedir majors d'edat, començarà a les 22.30 hores i oferirà tres espais amb diferents estils de música: l'hivernacle de la plaça Major, la carpa i la zona VIP. Les entrades generals fa temps que estan a la venda, però aquest dilluns encara se'n podran adquirir a taquilla per 60 euros, fins a omplir l'aforament.

La música urbana i jamaicana s'ha fet un forat a la festa que celebrarà la productora Canada a la sala Upload, a la plaça Major del Poble Espanyol. A partir de la una de la nit, Ikram Bouloum, Bad Gyal, diferents representants del programa 'El Bloque' i La Diabla sacsejaran el públic en aquesta cita musical, el preu de la qual és de 28 euros a taquilla.

Sopar i Mala Rodríguez en un festival sostenible

Fira Barcelona Gran Via (Hospitalet de Llobregat)

Dotze hores de festa per a 12.000 persones amants del hip-hop i del reggae. Aquest és el Cap d'Any sostenible que els responsables del festival Bioritme proposen aquest 31 de desembre. El cartell de la primera edició de la festa Biocap inclou Mala Rodríguez, els valencians Zoo, els italians Talco i els vallesans Doctor Prats (20 h), entre una vintena més d'artistes que faran vibrar la Fira Barcelona Gran Via.

A més, e l Biocap ofereix una zona gastronòmica i, de fet, és possible sopar-hi i rebre el 2019 amb el raïm. Com passa amb el festival Bioritme, el menú és ecològic –amb opció tradicional, vegetariana o vegana–, i entre les seves prioritats hi ha la instal·lació d'un punt lila perquè l'esdeveniment sigui un espai lliure d'agressions sexistes. L’entrada general costa 49 euros, i si s'hi vol afegir el sopar el preu puja 30 euros més.

Música electrònica al Born

Antic Teatre-Espai de Creació

A tocar del Mercat de Santa Caterina i del Palau de la Música, al jardí del centre cultural i social Antic Teatre-Espai de Creació hi haurà sessions de música electroexperimental, technoelectro, underground i funky electro. La festa a l'Antic Teatre, que ja suma 15 edicions, començarà a les 00.30 hores i l'entrada té un preu de 25 euros. Una xifra que des del centre utilitzen com a reclam: "La millor opció per poder celebrar l'entrada del nou any al bell mig de Barcelona sense haver de pagar preus abusius".

L'Antic Teatre es va construir el 1650 i, des de fa alguns anys, és un dels locals de moda de la ciutat. La singularitat arquitectònica, la situació en una de les zones més turístiques de Barcelona i la feina que fa per promoure la creació i l'experimentació d'obres d'artistes independents, locals i internacionals, han convertit l'espai en un pol d'atracció per fer-hi un cafè al matí, prendre-hi una copa al vespre i, com faran aquest dilluns, acomiadar-hi l'any.