El govern espanyol presenta un pla per revertir les retallades del PP en educació

El govern espanyol ha celebrat aquest dilluns la conferència sectorial d'educació amb els representants de cada comunitat autònoma. Ha sigut la primera vegada que la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celáa, ha presidit aquesta conferència sectorial, en la qual ha assegurat que és un "imperatiu" revertir les retallades en educació del PP, ha informat Efe. Celaá ha explicat que el pla per capgirar les retallades passa per un avantprojecte de llei que "retorna a les comunitats les competències" en tres àmbits que, segons la ministra del PSOE, tenien abans de la reforma del PP del 2012. Tot i això, els representants del PP han abandonat la reunió perquè consideren que la proposta obligarà les comunitats a endeutar-se, mentre que des de Catalunya no es veu amb mals ulls, tot i que d'entrada no es preveu aplicar cap canvi.

La nova norma, que serà una llei ordinària, donarà la possibilitat a les comunitats de derogar l'increment de la ràtio d'alumnes per aula, l'augment de la part lectiva del personal docent i els 10 dies de termini de substitució de docents. "Les mesures tenen un impacte enorme en la qualitat de l'educació" i es van imposar "per motius excepcionals", ha assegurat Celáa, que ha apostat per aplicar els canvis a partir del curs 2019-20. Segons la ministra, una vegada presentat a les comunitats l'avantprojecte, "seguirà les vies d'una llei ordinària" abans que s'enviï al Consell de Ministres entre el setembre i l'octubre. Celáa ha afegit que aquest avantprojecte incorpora les propostes de les comunitats autònomes: "La filosofia és arribar a acords amb el màxim consens possible", ha defensat.

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, no ha assistit a la conferència sectorial d'educació, tot i que en representació del Govern hi havia el secretari de polítiques educatives, Carles Martínez. Fonts del Govern han valorat en positiu el plantejament de la ministra d'Educació, però han avançat que les mesures que es proposen de moment no semblen factibles de poder aplicar –per motius pressupostaris–. De fet, els consellers del PP han donat per fet que els canvis impliquen més endeutament per a les comunitats autònomes. En aquest sentit, el conseller gallec, Román Rodríguez, ha apuntat que les regions governades pel PP "no van en contra de les mesures" proposades per Celáa, però discrepen de les "formes" per fer aquest pla perquè "comporta, per a les comunitats, unes fortes inversions en educació sense cap tipus de compensació o aportació econòmica per part de l'Estat".

El secretari d'estat d'Educació, Alejandro Tiana, ha assegurat que les comunitats autònomes tenen "una concepció equivocada" si pensen que les propostes implicaran més despesa i ha afegit que serà decisió seva posar en marxa o no les mesures de l'avantprojecte. Per la seva banda, els sindicats d'ensenyament han lamentat que la derogació de la reforma del PP del 2012 no es faci efectiva per al pròxim curs escolar.