Ple total als parcs naturals aquest estiu

Els parcs naturals catalans han patit aquest estiu el seu particular test d'estrès. Les restriccions que ha imposat el covid-19 a les vacances per sortir a l'estranger han dut a alguns indrets del país massificacions mai vistes i les propostes de limitar aforaments i altres formes de vigilància del medi natural són ara damunt la taula de la Generalitat. L'increment sostingut de visitants no és nou en alguns parcs, tal com recorda la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, Marta Subirà, però la pandèmia ha disparat les xifres i obliga a prendre mesures que garanteixin "una experiència de qualitat al visitant" vetllant alhora per la protecció dels "ecosistemes fràgils" dels indrets naturals.

Hi ha hagut sis espais naturals on el nombre de visitants s'ha duplicat o ha estat a punt de fer-ho respecte als registres de juliol i agost de l'any passat, com al delta de l'Ebre i als Ports, on la massificació es va donar també en zones de bany. Segons Subirà, hi ha hagut "una necessitat social de sortir d'àrees urbanes" i buscar destinacions properes fruit de les limitacions a la mobilitat que imposa el coronavirus.

Entre els llocs que han rebut més allau de visitants també hi ha el parc del Cadí-Moixeró, el cap de Creus, les capçaleres del Ter i del Freser i l'entorn del monestir de Poblet, on s'han registrat el doble de pas de vehicles, per exemple (vegeu el mapa). El perfil del visitant ha estat molt diferent al d'altres anys i, per exemple, la caiguda dràstica del turista francès pot explicar per què a la zona del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter ha baixat a la meitat la pràctica d'immersions o 'snorkel' aquest estiu.

El públic ha arribat per quedar-se

L'ús públic que s'observa de la natura "ha arribat per quedar-se" i, si la volem conservar cal prendre un seguit d'accions, reconeix el director de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles. Durant els propers mesos, explica, el Govern es proposa anar "cas a cas" i avaluar les necessitats de millora que es detectin a cada parc de la mà d'un grup de treball on participin els mateixos parcs.

Les possibilitats d'actuar són diverses: des de limitar l'aforament màxim en un indret fins a tancar-lo en alguns moments de l'any o instaurar les visites guiades, com passa a altres indrets naturals fora de Catalunya, on l'accés només és amb guiatge professional, explica Subirà. Miralles afegeix que la tecnologia i les càmeres de vigilància també poden ser aliades en els punts on s'ha detectat un augment més important de conductes incíviques dels usuaris.

Per finançar les actuacions -algunes es poden posar en marxa a la primavera i d'altres requeriran més temps- el Govern compta no només amb els fons habituals que reben els espais naturals sinó també amb fons extres que han de començar a arribar a partir de finals de l'any que ve amb la primera recaptació de l'impost al CO2 dels vehicles. El cobrament s'ha ajornat un any (havia de posar-se en marxa aquesta tardor), però es tractarà de "fons finalistes" que han de nodrir el Fons de Patrimoni Natural previst a la llei de canvi climàtic.

Preocupació per l'incivisme creixent

L'afluència creixent als parcs ha comportat que milers de persones que no eren usuàries habituals d'aquests espais els visitessin. El Govern ha detectat més desinformació pel que fa a les normes de comportament i també, en casos puntuals, conductes menys respectuoses amb el medi. Les denúncies a usuaris han crescut, tot i que la Generalitat no ha facilitat la xifra exacta.

El que sí que ha elaborat és un llistat dels incompliments que aquest estiu han sigut més habituals: des del bany en zones no autoritzades fins a la menor afluència a refugis, a més de les acampades en indrets no permesos, que han proliferat. També, en el cas de l'Ebre, s'han detectat més caravanes pernoctant en indrets on està prohibit i ha augmentat la circulació amb vehicles motoritzats per zones no autoritzades. L'acumulació de deixalles en molts punts també preocupa "en ple segle XXI, quan aquest hauria de ser un tema superat", lamenta Subirà. En l'àmbit marítim, s'ha constatat un repunt d'embarcacions i han crescut els conflictes en zones de bany entre banyistes i embarcacions. Finalment, també han crescut les pràctiques esportives marítimes.