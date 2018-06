La policia entra en un narcopís del Raval i s'hi troba 11 toxicòmans

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han confiscat cocaïna, heroïna i material per a l'adulteració i la distribució de la droga en un narcopís al carrer de Sant Pacià, del barri del Raval de Barcelona. Segons ha difós la policia catalana, hi han detingut un home i quan hi han entrat per fer-hi l'escorcoll hi han trobat 11 consumidors de droga.