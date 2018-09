El policia nacional acusat d'assetjar menors al·lega que les noies van mentir sobre la seva edat

El policia nacional acusat d'assetjar menors per internet i d'abusar d'una d'elles s'ha defensat al judici a l'Audiència de Barcelona assegurant que les noies havien mentit sobre la seva edat. La fiscalia, que demana 25 anys de presó per a l'home, assegura que l'exagent es feia passar per raper per atraure les joves i considera que era conscient de la seva minoria d'edat.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, el policia es fixava en noies d’entre 13 i 16 anys i s’hi posava en contacte per diverses xarxes socials assegurant que els podia aconseguir entrades per a un concert o que aconseguirien sortir com a extres en un vídeo. Quan ja s’havia guanyat la seva confiança, els proposava mantenir relacions sexuals o els demanava fotos despullades. A l'home el van començar a jutjar dimecres passat, però no ha estat fins avui que ha declarat davant del tribunal, abans que el judici quedés vist per a sentència.

Segons ha explicat en declaracions a l'agència Europa Press l'advocat del policia, José Ramón Vidal, el seu client ha al·legat que algunes de les víctimes li van dir que tenien fins a tres edats diferents, o que disposaven de carnet de conduir. El lletrat, que demana l'absolució de l'exagent, considera que l'acusació es basa "en frases fora de context" i que no hi ha proves suficients dels delictes.

La fiscalia eleva la petició de presó

En el tram final del judici, la fiscalia ha elevat la petició de presó dels 24 als 25 anys per a l'acusat, per tres delictes de ciberassetjament a menors de 16 anys, un d'abús sexual a menors de 16 anys, un delicte contra la salut pública i un altre per enganyar menors.

Segons el ministeri públic, quan els demanava de quedar o que li enviessin fotos, l'acusat també els exigia que no el denunciessin i les amenaçava. “Tu imagina’t que em dius que sí i demà em vens amb problemes. Doncs la pròxima tia que m’intenti fer el truc, dono vint o trenta mil euros a algú i que me la treguin d’enmig, a ella o a la seva família”, va escriure per WhatsApp a una de les víctimes, segons recull l'escrit d'acusació.

A més dels 25 anys de presó, la fiscalia demana al tribunal que imposi a l'home 10 anys més de llibertat vigilada i que li prohibeixi treballar –sigui cobrant o no– en qualsevol feina en què pugui tenir contacte amb menors d’edat.