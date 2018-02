Informació en temps real: "11.15 hores, la cirurgia ha començat"

Des de la sala d'espera de l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'Alberto i la Maribel consulten el mòbil on reben el següent missatge: "10.20 hores. El pacient ha entrat al bloc quirúrgic". Tres quarts d'hores després el tornen a consultar: "11.15 hores. La cirurgia ha començat". Al pare de l'Alberto l'estan operant d'un nòdul al pulmó. "Ara podem sortir fora, fer un cafè i en tot moment estem informats. Podem baixar tranquil·lament", explica la Maribel. Quan la intervenció hagi acabat, rebran un altre missatge que els dirà que poden dirigir-se a la sala d'espera per rebre informació sobre el seu familiar. L'Hospital de la Vall d'Hebron fa una setmana que ha implantat un nou sistema de traçabilitat per seguir els moviments dels pacients dins del bloc quirúrgic. Es tracta d'una iniciativa pionera a l'Estat que s'ha inspirat en el Memorial Sloan Kettering de Nova York. Aquest nou sistema de traçabilitat s'ha desenvolupat amb Telefónica i té un cost de 60.000 euros.

Aquesta tecnologia és, segons el gerent de Vall Hebron, Vicenç Martínez Ibáñez, "la cirereta" de la "transformació del bloc quirúrgic" que es va iniciar fa tres anys. "Fins fa poc anàvem amb una pissarra i ara tenim una plataforma digital que permet augmentar la seguretat dels pacients", ha afegit Martínez. Al juny es perfeccionarà el sistema i posteriorment s'ampliarà a altres serveis de l'hopital, com el materno-infantil o el parc sanitari Pere Virgili.

Quan un pacient entra a l'àrea de cirurgia, un zelador li col·loca una polsera amb un tag que permet tenir-lo identificat durant tot el procés de l'operació. Gràcies a les balises que hi ha repartides per tot el bloc quirúrgic, es pot saber en temps real on es troba el pacient. La comunicació entre les balises i les polseres és via bluetooth. Des que el pacient entra al bloc de quiròfans fins que en surt, tots els seus moviments queden registrats de forma automàtica.

Això permet optimitzar els processos i guanyar temps. Per exemple, quan el pacient ja està llest per entrar a quiròfan, la infermera prem el botó de la polsera i el zelador veu en una apli al seu mòbil un missatge que li diu que ha de recollir al pacient per portar-lo al quiròfan assignat. Quan el pacient entra al quiròfan, la balisa també ho detecta i quan l'operació ha acabat, la infermera pren de nou el botó de la polsera i el zelador sap que ha de recollir al pacient. Fins ara, les infermeres del bloc quirúrgic eren les encarregades d'introduir de forma manual la informació en el sistema informàtic.

"Ens ha millorat el dia a dia"

Juan Antonio Hueto, coordinador del bloc quirúrgic, reconeix que aquest sistema els ha canviat "el dia a dia a millor" perquè ha permès que "moltes tasques s'automatitzin". "Permet optimitzar els processos i aprofitar al màxim la capacitat tecnològica dels quiròfans", ha afegit.També ha millorat, diu, l'experiència de familiars i acompanyants ja que "tenen informació d'on és el seu familiar constantment", ha explicat Hueto.

A més, a l'àrea de cirurgia un sistema de pantalles informa de la situació del pacient: el seu nom, qui l'opera, a quin quiròfan o si està en preparació, en cirurgia, en recuperació o a punt de sortir.Quan el pacient surt del bloc quirúrgic, el zelador li treu la polsera i el sistema detecta que ja ha sortir i envia un missatge als acompanyants amb informació d'on va el pacient.

Per rebre tota aquesta informació, els familiars que acompanyen el pacient s'han de descarregar una apli al seu telèfon mòbil. El nou sistema també envia aquesta informació a les pantalles de la sala d'espera dels acompanyants però codificada per garantir l'anonimat dels pacients.