Presó per a un home de 34 anys per assetjar menors amb discapacitat intel·lectual per internet

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat espanyola de 34 anys, veí de Blanes (la Selva), per haver assetjat presumptament menors amb discapacitat intel·lectual a través d'internet. A més d'aconseguir imatges d'ells amb contingut pornogràfic, intentava quedar-hi per mantenir-hi relacions sexuals.

La detenció es va fer el 16 d'agost i l'home ja ha ingressat a la presó.

La investigació va començar al juliol, després que la mare d'una menor va denunciar que la seva filla amb discapacitat intel·lectual havia patit diversos episodis de ciberassetjament.

L'objectiu de l'assetjador era l'autoproducció d'imatges pornogràfiques sota amenaça i els contactes amb la finalitat de mantenir relacions sexuals. Ho feia a través d'internet, amb aplicacions de missatgeria instantània i a través de xarxes socials, a més de fer difusió d'imatges dels menors a terceres persones.



Els investigadors van identificar com a presumpte autor de l'assetjament un home que ja havia sigut detingut dues vegades per fets semblants i condemnat diversos cops, i que actualment estava en situació de tercer grau penitenciari. El detingut utilitzava diversos rols d'amistat, seducció i amenaça per aconseguir el seu objectiu, i fins i tot utilitzava la figura d'un 'youtuber' per generar confiança i acostar-se a les víctimes.



Arran de la investigació, els Mossos també van identificar una segona víctima menor d'edat que també tenia discapacitat intel·lectual i que compartia centre d'educació especial amb la primera.

Els fets denunciats presenten els trets característics del tipus delictiu anomenat 'child grooming' (ciberassetjament de menors per internet). Una de les modalitats d'aquest tipus d'assetjament té com a objectiu aconseguir imatges de pornografia infantil que són produïdes pels mateixos menors víctimes o per l'autor, mitjançant l'enregistrament de sessions de càmera web amb contingut sexual en què participa la víctima. Una segona modalitat consisteix a realitzar actes materials –que ultrapassen l'àmbit virtual de la relació inicial– encaminats a acostar-se als menors amb la intenció de concertar una trobada i mantenir-hi relacions sexuals.

La investigació continua oberta i no es descarten més víctimes. El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne l'ingrés a la presó.