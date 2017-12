Presó a per un home que drogava les seves víctimes per robar-les i abusar-ne sexualment

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 10 de desembre un home acusat de tres robatoris amb violència i d'un delicte d'abús sexual. El detingut és un veí de Barcelona de 33 anys de nacionalitat xilena a qui també se l'acusa d'utilitzar fàrmacs per anular la voluntat de les seves víctimes. En el moment de la detenció, l'home es trobava en un local d'oci nocturn i duia a sobre unes pastilles que actuen sobre el sistema nerviós central, amb propietats, entre d'altres, sedants, hipnòtiques i estabilitzadores de l'estat d'ànim, que també causen l'oblit temporal d'episodis viscuts.

La policia catalana manté la investigació oberta perquè no es descarten més víctimes a part de les tres que han presentat denúncia. El detingut va passar el dimecres 13 de desembre a disposició judicial del jutjat de guàrdia de L'Hospitalet de Llobregat, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

La investigació en aquest cas es va iniciar el passat 2 de desembre després que una dona denunciés abusos sexuals per part d'un individu que havia conegut la nit anterior. L'agressor, qui l'havia acompanyat a casa seva, li havia ofert un te per beure i a partir d'aquell moment, la dona assegura que ja no va recordar res més. La denunciant va assegurar als agents que l'autor dels fets, a banda de drogar-la, també li va sostreure, a ella i a la seva companya de pis, un telèfon mòbil, diners en efectiu i un rellotge.

Posteriorment, els investigadors van trobar dues víctimes més del presumpte autor dels fets les quals havien patit el mateix 'modus operandi' i havien estat víctimes, al seu domicili, de robatoris, però en aquests casos no es van cometre abusos sexuals. La investigació va esgrimir que les tres víctimes havien conegut a l'autor dels fets en el mateix club nocturn privat de Barcelona.

