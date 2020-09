A presó quatre turistes per haver agredit sexualment dues noies de 15 i 16 anys a Sevilla i gravar-ho amb el mòbil

Es van conèixer dissabte passat en una terrassa de Sevilla. Elles, dues adolescents de 15 i 16 anys. Ells, quatre turistes francesos d'entre 20 i 25 anys que passaven les vacances a la capital andalusa. Segons la Policia Nacional, el grup tenia tota la intenció d'agredir sexualment les menors. Les van convèncer per anar a l'apartament que havien llogat, amb l'excusa que tenia piscina, i hi van estar consumint alcohol fins que les joves es van emborratxar i llavors les van agredir sexualment. Un dels homes hauria gravat l'agressió amb el mòbil, mentre les noies intentaven resistir-se.

El jutge que porta el cas ha ordenat presó provisional per als quatre homes, a qui la Policia Nacional va arrestar dilluns a la tarda, just abans que agafessin un vol cap a París, de tornada a casa. La declaració de les víctimes va ser clau per poder identificar els presumptes agressors i detenir-los abans que marxessin del país.

Segons explica la policia espanyola en un comunicat, la investigació va començar dilluns quan el jutge va encarregar una investigació a la policia després de rebre el cas de dues menors de 15 i 16 anys que estaven sent ateses en un hospital de Sevilla amb signes d'haver patit una presumpta agressió sexual. En sis hores els agents van identificar els presumptes responsables i els van arrestar.

Intencionalitat

Els detinguts passaven uns dies de vacances a Sevilla. Dissabte van conèixer les joves en una terrassa de l'Alameda d'Hércules i les van invitar a diverses consumicions de begudes alcohòliques. "Des d'un primer moment van intentar enganyar-les", destaca la policia en el comunicat. Van convidar-les al seu apartament, amb el pretext que tenia piscina a l'àtic i que hi feien una festa.

Un cop allà, van consumir més alcohol. Els arrestats van aprofitar l'estat en què es trobaven les adolescents per agredir-les sexualment. Un dels homes ho va gravar amb el telèfon mòbil, "tot i la resistència física que van oposar [les víctimes] perquè no tinguessin lloc els fets", relata la policia.