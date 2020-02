Els professors de FP amenacen amb vaga indefinida si Ensenyament no frena la reforma

Els representants dels sindicats d'educació que s'han reunit aquest dijous amb portaveus del departament d'Ensenyament per demanar canvis en la reforma de la FP han sortit de la reunió decebuts i han amenaçat de fer una "vaga indefinida" si el Govern no frena els canvis en què treballa. La proposta preveu la retallada d'hores lectives als centres de FP en favor de més hores de pràctiques i de formació a les empreses, uns canvis que els docents temen que derivin en menys professorat i en un abús de les empreses per tenir més mà d'obra barata.

Malgrat l'amenaça de vaga i la insatisfacció dels sindicats, fonts d'Ensenyament han dit que no faran "cap valoració", ja que la trobada era només "tècnica" i la proposta de reforma encara s'està redactant. Al desembre, quan des dels sindicats ja es va manifestar la disconformitat amb la reforma, el Govern va negar que aquesta proposta pugui reduir el nombre d'hores per professor i va defensar que s'estava treballant conjuntament amb la taula sindical per buscar acord en tots aquests temes.

Els sindicats, en canvi, no veien aquest dijous al migdia un camí cap a l'acord ni canvis substancials en els plantejaments que fa mesos que hi ha damunt la taula. Davant d'això, han abandonat la taula tècnica abans d'acabar la reunió. De la trobada han tret, això sí, el compromís que no es retallarà personal docent pel curs que ve, però temen que sí que quedi "la porta oberta a que s'acomiadi professorat" un cop estigui en marxa la reforma.

"D'aprendre un ofici a un lloc de treball"

"Amb aquesta reforma, els alumnes passen d'aprendre un ofici a un lloc de treball", ha criticat el portaveu del sindicat USTEC-STEs, Ramon Font, amb arguments similars no només als que van esgrimir al desembre passat quan van conèixer la proposta, sinó també als que van servir als col·lectius de professors per frenar una reforma molt similar el juny de l'any passat. "És exactament la mateixa proposta, la que ens porten ara", ha assegurat Lucía Aguilar, del Sindicat Professors de Secundària. "No hi ha cap evidència que aquest nou model pugui servir per combatre el fracàs escolar", ha defensat Font. "Tal com està plantejada la reforma, el que es vol es treure hores de formació en un centre i no tenir les garanties que hi haurà formació a les empreses, com retornar en el temps, quan hi havia un treballador i un aprenent", desenvolupa Jesús Martín, d'UGT.

El nou model de FP dual va arrencar des de l’Estat l’any 2012, quan el govern de Rajoy va aprovar un reial decret per regular els contractes dels estudiants, malgrat que deixava molt marge perquè cada comunitat implantés el seu model. Catalunya va aprovar una llei pròpia el 2015 per regular la FP, però va quedar en un calaix i fins ara no s'ha tirat endavant.

A Catalunya, uns 250 centres imparteixen el model de formació professional dual i el nombre d’estudiants ha passat de 590 el 2012 a 10.007 el curs 2017-2018, data de l'últim estudi d'UGT. La xifra, tanmateix, només representa el 10% dels estudiants que fan FP, però és el model que té una inserció laboral més alta. Actualment hi ha 6.000 professors de cicles formatius i els sindicats creuen que el nou model podria amenaçar un 5% dels llocs de treball.