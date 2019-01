El Govern i l'AMB prometen solucionar les pudors del Fòrum, Viladecans i Gavà amb noves inversions

En l'últim quinquenni, la inversió pública a l'àrea metropolitana de Barcelona per a sanejament va ser només de 14 milions d'euros. "Teníem un deute que hem eixugat", ha justificat aquest matí el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, en un acte conjunt amb el vicepresident de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), Eloi Badia, en el qual han presentat un acord per invertir 144 milions en sanejament per als pròxims cinc anys, és a dir, més de deu vegades el pressupost per al cicle anterior.

Entre les millores que podria comportar aquesta inversió, Calvet ha destacat el tractament de les pudors que generen depuradores com les del Fòrum, Viladecans i Gavà. Del total pressupostat, es dedicaran 78 milions a les depuradores ja existents i 66 a noves inversions.

'Desnonament' administratiu a ATLL

Després que dimecres la Generalitat iniciés un procés de 'desnonament administratiu' del consorci liderat per Acciona del consorci d'abastiment de les Aigües Ter-Llobregat (ATLL), Calvet va reconèixer ahir que el litigi acabarà als tribunals i que la Generalitat defensarà la indemnització oferta de 56,8 milions a Acciona, perquè la veu "fonamentada", contra els més de 1.000 milions que demana la privada com a compensació econòmica pel traspàs de la gestió.

Mentre la transferència no es fa efectiva, els treballadors de l'empresa continuen depenent de la filial d'Acciona i tenen "tributació doble" privada i pública, segons va reconèixer el mateix Calvet, que esperava rebre avui mateix la notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presentar les al·legacions pertinents.