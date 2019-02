El protocol de Barcelona contra les agressions sexuals arriba a 36 espais d'oci

'No callem' és el protocol que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa fa un any contra les agressions sexuals als espais d'oci nocturn. Fins ara hi havia 14 sales i festivals que en formaven part, i en el segon any arribarà a 36 espais (se n'incorporen 23 de nous i un n'ha sortit per motius aliens al protocol, segons el consistori). Les sales i els festivals que s'hi sumen es comprometen a formar els seus treballadors i fer accions de prevenció. "Volem un augment progressiu d'uns 20 o uns 30 locals nous cada any", explica la regidora de feminismes i LGTBI, Laura Pérez.

Els espais que s'incorporen al protocol l'aplicaran a partir del maig, perquè en els tres mesos anteriors es formaran els seus treballadors, que són gairebé uns 1.600. Es calcula que 'No callem' arribarà a un públic de més d'un milió i mig de persones. Segons l'Ajuntament, els cursos serveixen per saber què és una agressió, com s'ha de garantir la llibertat a l'hora de gaudir de la festa, què cal fer –les derivacions i les actuacions– en cas que es produeixi una agressió i com s'ha de respectar la voluntat de la persona agredida.

A part de les instruccions a la plantilla, les sales i els festivals que participen en el protocol 'No callem' han de complir accions de prevenció, com ara evitar que s'utilitzin criteris discriminatoris o sexistes d'accés als espais, que els preus siguin diferenciats segons el sexe o que només les noies tinguin bonificacions en les begudes. També es comprometen a limitar l'accés de les persones que tenen comportaments assetjadors o irrespectuosos fora dels locals.

En el marc del protocol, els espais han de fer una avaluació de les seves zones fosques, amagades o que faciliten la vulnerabilitat dels usuaris i prioritzar-ne la vigilància. Les sales i els festivals també han d'evitar programar activitats que fomentin la desigualtat de gènere, com poden ser els codis de vestimenta diferenciats segons el sexe i la falta de respecte per raó de gènere o diversitat sexual. La regidora de Barcelona fa una valoració positiva del primer any del 'No callem', tot i que admet que cal "posar èmfasi" en el fet que els usuaris sàpiguen si l'espai està adherit al protocol quan hi entren. Per això s'ha canviat el color de 'No callem', que passa del verd al lila, que el fa "més visible".

Recollir dades de l'aplicació del protocol

Pérez avança que en el segon any del protocol es volen recollir dades del que implica la seva aplicació, ja que en el primer any el balanç ha sigut qualitatiu: s'ha tractat, per exemple, sobre com els artistes també entren dins el protocol. Dels espais de la ciutat on es fan concerts, en formen part el Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club, l'Estadi Olímpic de Montjuïc, l'espai de concerts del Poble Espanyol i el Fòrum. Pel que fa als festivals, hi estan adherits el Festival Sónar, el Festival Primavera Sound, el Festival Cruïlla, el Festival Brunch in the City i el Festival Mira.

En el cas de les sales, formen part del protocol la sala Apolo, la sala Razzmatazz, Sidecar, la sala Jamboree, la sala Tarantos, la sala Moog, la sala Plataforma, la sala Arena, la sala Aire, la sala Bikini, la sala City Hall Barcelona, l'espai Heliogàbal, la sala Koitton Club, la sala Luz de Gas, l'espai Meteoro, la sala Otto Zutz Club, la sala Punto Bcn, la sala Safari, la sala Almodobar, la sala Almo2bar, la Sala B, la sala Barts, la sala Upload Barcelona, la Sala Vol, Sutton i la Sala Tango.