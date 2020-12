El jutge envia a la presó els quatre detinguts relacionats amb el crim de la infermera de Girona

Presó provisional i sense fiança. És el que ha ordenat el jutjat d'instrucció 2 de Girona per als tres homes i una dona detinguts per la seva presumpta relació amb el crim de la infermera que va aparèixer lligada i amb senyals de violència a casa seva. La causa està oberta per delictes d'assassinat i robatori amb violència en casa habitada. La investigació dels Mossos d'Esquadra conclou que els quatre investigats –dos dels quals són un matrimoni– haurien orquestrat un pla per assaltar la víctima a casa seva la tarda del 25 de setembre. Els sospitosos haurien aprofitat la informació que tenia una de les arrestades, que era companya de feina i amiga de la víctima.

La dona era la supervisora del servei de nefrologia i diàlisi de la Clínica Girona i dedicava les tardes i els caps de setmana a la seva consulta privada de podologia, que tenia al mateix pis on vivia, al carrer Barcelona de Girona. Segons fonts properes a la víctima, era propietària de diversos immobles, tenia una gran fortuna gràcies a una herència i solia tenir diners en efectiu a casa. Una informació que sabia la dona detinguda.

Un engany per robar-li els diners

Segons apunta la policia en la seva investigació, el marit de la detinguda va esperar els altres dos homes al cotxe mentre perpetraven l'assalt i, un cop al pis, van pegar a la víctima i la van lligar fins a provocar-li la mort. Segons fonts properes a la investigació consultades per l'ACN, per aconseguir entrar a l'habitatge sense que la infermera sospités, la seva companya de feina li va enviar un whatsapp en què li deia que tenia un client interessat a anar a la seva consulta de podologia.

Seguint el pla, el suposat pacient va entrar primer a la consulta, vestit de carrer, i just darrere va irrompre a l'habitatge l'altre detingut, que anava vestit amb una granota i duia un cubell per fer-se passar per un operari. Els investigadors sostenen que un cop dins el pis la víctima es va resistir i els assaltants li van pegar i la van immobilitzar lligant-la amb roba i cinta americana. Com a resultat de l'agressió, la víctima va morir per asfíxia. Els lladres van regirar el domicili buscant les caixes fortes però no les van poder localitzar ni obrir i van acabar marxant. Van sortir del pis mitja hora després d'haver-hi entrat, segons la investigació.

El 26 de setembre uns familiars i companyes de feina de la víctima van alert els Mossos d'Esquadra quan la van trobar morta a casa seva. La víctima estava lligada i tenia evidents senyals de violència, entre els quals un cop al cap. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia es va fer càrrec de la investigació, que dos mesos després ha culminat amb la detenció i ingrés a presó de quatre persones per la seva suposada vinculació amb el crim.

A la Clínica Girona, on treballava la víctima i una de les detingudes, tot el personal està "estupefacte" i "molt sorprès" no només amb la mort de la supervisora sinó també per la detenció d'una de les seves companyes. Segons fonts del centre, la detinguda era una persona "molt afectuosa, amable i molt simpàtica", i feia molts anys que eren amigues amb la víctima, a qui descriuen com una dona "molt treballadora, de conviccions fermes i del morro fort".