Es poden visitar familiars i amics, i es podran moure les franges per passejar i fer esport: consulta aquí les mesures de la fase 1

El govern espanyol manté les franges horàries per fer esport i passejar, però no per fer la resta d'activitats permeses a les zones que han entrat a la fase 1 –a Catalunya són l'Alt Pirineu-Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre–, tal com havia apuntat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Queda en mans de les comunitats autònomes la possibilitat de modificar les franges en què poden sortir a passejar els menors, les persones grans i la resta de la població. Poden desplaçar fins a dues hores aquestes franges. Les persones d'alt risc també podran seguir les noves mesures, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i extremant les mesures de protecció, segons diu l'ordre publicada el BOE que recull els detalls de la nova fase. Aquí trobareu les mesures més destacades.

Circulació. La principal novetat de l'entrada a la fase 1 és la llibertat circulatòria: a qualsevol hora del dia es pot anar al domicili d'un familiar o d'amics, i també reunir-se al carrer grups de deu persones com a màxim, sempre que no es tinguin símptomes ni s'estigui en quarantena. Però no es podrà sortir de la unitat territorial definida, que a Catalunya són les regions sanitàries. Sí que es podrà canviar de zona per "motius sanitaris, laborals professionals, empresarials, per tornar a la residència familiar, per a l'assistència i cura de persones grans i dependents i per causes de força major". S'hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene.





Vetlles i enterraments. Estan permesos en tota mena d'instal·lacions però hi podran assistir un màxim de 10 persones en espais tancats i 15 en espais oberts. La participació en la comitiva de l'enterrament es restringeix a 15 persones.





Llocs de culte. L'aforament queda reduït a un terç, s'haurà de portar mascareta i s'ha de desinfectar l'espai abans de la cerimònia. No està permès l'ús d'aigua beneïda i tampoc el contacte personal, la distribució d'objectes, llibres i fulletons, tocar i besar objectes devocionals i l'actuació de corals.





Comerços. Poden obrir amb l'aforament reduït a un terç i amb un horari prioritari per a més grans de 65 anys. Els concessionaris automobilístics i els centres d'ITV poden reobrir amb cita prèvia.





Mercats ambulants. Poden continuar obrint amb una quarta part de les parades i un terç de l'aforament.





Terrasses. Poden obrir amb la meitat de les taules i 2 metres de distància entre elles. L'ocupació màxima serà de 10 persones a cada taula o agrupació de taules.





Centres educatius i universitats. Estaran oberts per a tasques de desinfecc¡ó i administratives. Els directors decidiran quin personal ja hi podrà accedir. Als laboratoris universitaris es podrà reprendre la recerca.





Seminaris i congressos. Com a màxim amb 30 participants amb 2 metres de distància entre si.





Biblioteques. Podran obrir per al préstec i la devolució d'obres, lectures a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària. No s'hi podran fer servir els ordinadors d'ús públic ni utilitzar l'espai com a estudi. Hauran de passar 14 dies entre préstec i préstec d'un mateix llibre.





Museus. Poden obrir amb un terç de l'aforament. No està permesa la realització d'activitats culturals i didàctiques.





Produccions audiovisuals. Els equips es redueixen al nombre de persones imprescindibles i es faran servir mesures de protecció si no es poden mantenir les distàncies de seguretat. Es podran fer rodatges en platós i espais privats amb autorització dels ajuntaments.





Auditoris, teatres i cinemes. Poden obrir amb un terç de l'aforament, es recomana que no hi hagi pauses i que la sortida de la sala sigui esglaonada.





Lligues professionals. Els clubs esportius es podran entrenar en grups d'un màxim de 10 persones i mantenint les distàncies de seguretat.





Gimnasos i centres esportius. Podran obrir amb cita prèvia. No s'obriran ni els vestidors ni les dutxes.





Podran obrir amb cita prèvia. No s'obriran ni els vestidors ni les dutxes. Hotels. Estaran tancades les zones comunes. No es podran fer servir les piscines, spas, miniclubs i salons d'esdeveniments.