Un informe alerta que els espanyols consumeixen fins a deu vegades més carn vermella de la recomanada

Un informe de Justícia Alimentària alerta que els espanyols consumeixen quatre vegades més carn de la recomanada per les autoritats sanitàries, sobretot de carn processada, vuit vegades, i de carn vermella fresca, fins a deu vegades més de les racions considerades saludables. Aquest excés de consum de carn també el fan nens: l'entitat assegura que mengen entre 3,5 i 4 cops més de carn que la quantitat adequada. Des de Justícia Alimentària asseguren que menjar més carn processada del compte incrementa un 50% el risc de patir malalties cardiovasculars, entre altres coses. Per això engeguen una campanya per conscienciar a la població dels efectes nocius per a la salut d'aquests hàbits alimentaris i reclamar a les autoritats una major regulació amb polítiques públiques.

Segons Justícia Alimentària, el 'lobby' de la indústria càrnia ha pressionat els governs i no ha deixat tirar endavant polítiques de salut públiques encarades a disminuir el consum de carn. El director de l'entitat, Javier Guzmán, recorda que l'OMS va obrir el debat el 2015 amb noves recomanacions sobre el consum de carn vermella i processada, però que en canvi no s'ha fet cap campanya de política pública que busqui aquest canvi d'hàbits que per al coordinador de l'estudi, Ferran Garcia, no arribaran ''espontàniament''.

Justícia Alimentària ha recuperat dades que posen sobre aquest excés de consum de carn, sobretot de carn vermella i processada, un tipus d'aliment que la indústria càrnia comercialitza amb nombrosos additius que incrementen ''notablement'' el risc de patir, per exemple, càncer. Per això, a banda, d'un risc molt més gran, del 50%, de patir malalties cardiovasculars, l'entitat també alerta que el consum excessiu de carn té a veure amb el 28% de càncers colorectals i amb un 17% de la hipertensió o un 18% de la diabetis, a més d'entre el 28% i el 38% de les malalties isquèmiques i cardiovasculars.

Per a Justícia Social, el consum excessiu de carn també té efectes en la despesa sanitària, i a tot l'estat espanyol les malalties derivades d'aquest hàbit suposen una despesa de 7.400 milions d'euros cada any, és a dir, 157 euros per persona i any, que és el 13% del total de la despesa sanitària pública per habitant.

Biaix social i de gènere

A més, l'associació assegura que en aquest consum excessiu de carn hi ha també un biaix de classe social, ja que la carn processada, és a dir, aliments com el pernil cuit, les salsitxes fresques o el fuet, són més freqüents en les dietes de les classes populars. Per a Garcia, en aquest col·lectiu es concentra ''aquesta pèrdua de consum'', també en la població infantil, i, per tant, aposta per abordar aquest problema per aconseguir una igualtat en salut i una salut pública ''equitativa''.

El de classe social, però, no és l'únic biaix present en els patrons d'alimentació. L'informe de Justícia Alimentària posa de manifest que el consum de carn està més associat a un comportament masculí i que, en canvi, els hàbits associats a les dones incorporen molt menys consum de carn. Garcia ha reconegut que ''el patriarcat'' travessa tots els àmbits i que en aquest cas pot arribar a suposar que els homes consumeixen fins a un 30% més de carn que les dones, que també té efecte en la salut de la població masculina, per aquests motius. Garcia, però, ha alertat que per lluitar contra aquests hàbits la indústria càrnia ha impulsat un ''marxandatge'' amb etiquetatge ''feminitzat'' amb carn processada que es ven amb aparença saludable.

En aquest sentit, Justícia Social denuncia que les empreses aprofiten els ''forats legals'' per introduir al mercat aquests productes carnis amb una ''estratègia de confusió'' que evita que la carn no estigui etiquetada correctament i, per exemple, es pugui trobar carn picada amb una etiqueta de ''100% carn de vaca'' i que en la composició aparegui que tan sols és un 40%. Per això, demanen una regulació que permeti clarificar aquesta situació i implementar el semàfor com a sistema d'etiquetatge públic i, fins i tot, anar més enllà com en països com els EUA, on s'afegeix si el producte està lliure de nitrits o d'antibiòtics''. Per a Guzmán, és important no posar tota la responsabilitat en el consumidor, sinó fer política pública perquè els missatges ''no reals, que generen una confusió terrible, estan enganyant la població'' i s'hi ha de posar fre.

L'informe 'Carn de Canó' s'ha presentat aquest dijous en el marc d'una jornada on també hi han participat representants de l'Institut Català d'Oncologia i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.